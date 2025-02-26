142萬起、3車型！Volvo「新EX30電動休旅」上市　首批5月交車

▲Volvo國際富豪正式發表EX30電動休旅，共有3車型，其中頂規雙馬達Ultra比預售再降4.01萬，來到174.9萬。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Volvo，以下同）

記者林鼎智／台北報導

Volvo國際富豪今（26）日正式發表小型電動休旅EX30，共有入門單馬達Core、中階Plus、Ultra（雙馬達全驅）三車型，售價分別為142萬（預接）、162萬（預接）及174.99萬，不過入門Core、中階Plus車型則要等到下半年，首批Ultra最快5月交車。

Volvo EX30車型售價

Core：142萬（預接單）

Plus：162萬（預接單）

Ultra：174.99萬（較預售降4.01萬，首批5月交車）

▲EX30入門Core、中階Plus車型也展開預接，預接價分別為142萬、162萬。



新EX30車長4,233mm、寬1,838mm、高1,555mm，軸距2,650mm，是Volvo最小型休旅。外觀提供雲朵藍、薄霧灰、珍珠白、瑪瑙黑4車色，車頭換上Volvo新世代設計，並採蚌式前艙蓋、無邊框後視鏡等，充滿肌肉線條。

車尾則有獨特雙層尾燈造型，搭配後擾流設計十分吸睛；座艙具有12.3吋中央螢幕，內建Google影音系統，並在內裝採星砂微粒飾板、Nordico植然皮座椅、點陣編織織布材質，永續材質皆經過耐用性測試。Ultra車型還具有天窗、Harman Kardon頂級音響系統，首度採用Soundbar條型音箱，最大可輸出1,040瓦。

▲EX30採12.3吋中央螢幕，具有內建Google影音系統、高效晶片，內裝也有星砂微粒飾板、Nordico植然皮座椅等永續材質。



駕駛輔助上，EX30的PAII智能駕駛輔助系統也增添主動車道變換輔助、大車車道偏離輔助、車門開啟警示、PAP自動停車輔助系統、駕駛狀態偵測等功能，全車高達45項功能。

Volvo新EX30共有3車型。台灣導入的單馬達後驅Core車型採69kWh電池，具有272匹最大馬力、0-100km/h加速5.3秒，WLTP續航力達476公里，標配18吋鋁圈、單區恆溫空調。Plus車型採69kWh NMC鎳估猛鋰電池，具有0-100km/h加速5.3秒、476公里續航力，可支援153kW快充，10-80%充電時間也約26-28分鐘。

▲EX30 Ultra車型也是Volvo最速量產車，具有422匹、3.6秒加速破百實力。

至於頂規Ultra雙馬達4驅版本，則同樣為69kWh NMC鎳估猛電池，具有最大馬力428匹／55.4公斤米扭力，靜止破百加速僅需3.6秒、WLTP續航力為450公里，也是Volvo有史以來加速最快的車型。

Volvo國際富豪也為EX30推出純電禮遇專案，入主即享全台超過900個站點的特約充電商折扣優惠、半價家用充電樁、4年智能互連免費數據流量、4年8萬公里延長保固、4年8萬公里免費保養與4年免費道路救援。