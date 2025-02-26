ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

142萬起、3車型！Volvo「新EX30電動休旅」上市　首批5月交車

▲Volvo EX30上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo國際富豪正式發表EX30電動休旅，共有3車型，其中頂規雙馬達Ultra比預售再降4.01萬，來到174.9萬。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Volvo，以下同）

記者林鼎智／台北報導

Volvo國際富豪今（26）日正式發表小型電動休旅EX30，共有入門單馬達Core、中階Plus、Ultra（雙馬達全驅）三車型，售價分別為142萬（預接）、162萬（預接）及174.99萬，不過入門Core、中階Plus車型則要等到下半年，首批Ultra最快5月交車。

Volvo EX30車型售價
Core：142萬（預接單）
Plus：162萬（預接單）
Ultra：174.99萬（較預售降4.01萬，首批5月交車）

▲Volvo EX30上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo EX30上市。（圖／翻攝自Volvo）

▲EX30入門Core、中階Plus車型也展開預接，預接價分別為142萬、162萬。

新EX30車長4,233mm、寬1,838mm、高1,555mm，軸距2,650mm，是Volvo最小型休旅。外觀提供雲朵藍、薄霧灰、珍珠白、瑪瑙黑4車色，車頭換上Volvo新世代設計，並採蚌式前艙蓋、無邊框後視鏡等，充滿肌肉線條。

車尾則有獨特雙層尾燈造型，搭配後擾流設計十分吸睛；座艙具有12.3吋中央螢幕，內建Google影音系統，並在內裝採星砂微粒飾板、Nordico植然皮座椅、點陣編織織布材質，永續材質皆經過耐用性測試。Ultra車型還具有天窗、Harman Kardon頂級音響系統，首度採用Soundbar條型音箱，最大可輸出1,040瓦。

▲Volvo EX30 Ultra試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo EX30上市。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo EX30 Ultra試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo EX30 Ultra試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo EX30上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲EX30採12.3吋中央螢幕，具有內建Google影音系統、高效晶片，內裝也有星砂微粒飾板、Nordico植然皮座椅等永續材質。

駕駛輔助上，EX30的PAII智能駕駛輔助系統也增添主動車道變換輔助、大車車道偏離輔助、車門開啟警示、PAP自動停車輔助系統、駕駛狀態偵測等功能，全車高達45項功能。

Volvo新EX30共有3車型。台灣導入的單馬達後驅Core車型採69kWh電池，具有272匹最大馬力、0-100km/h加速5.3秒，WLTP續航力達476公里，標配18吋鋁圈、單區恆溫空調。Plus車型採69kWh NMC鎳估猛鋰電池，具有0-100km/h加速5.3秒、476公里續航力，可支援153kW快充，10-80%充電時間也約26-28分鐘。

▲Volvo EX30上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲EX30 Ultra車型也是Volvo最速量產車，具有422匹、3.6秒加速破百實力。

至於頂規Ultra雙馬達4驅版本，則同樣為69kWh NMC鎳估猛電池，具有最大馬力428匹／55.4公斤米扭力，靜止破百加速僅需3.6秒、WLTP續航力為450公里，也是Volvo有史以來加速最快的車型。

Volvo國際富豪也為EX30推出純電禮遇專案，入主即享全台超過900個站點的特約充電商折扣優惠、半價家用充電樁、4年智能互連免費數據流量、4年8萬公里延長保固、4年8萬公里免費保養與4年免費道路救援。

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車SUV電動VolvoEX30UltraCorePlus雙馬達最速小型Google

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

《消費者報告》揭2025十款推薦新車！各級距都有、德系車僅1席

《消費者報告》揭2025十款推薦新車！各級距都有、德系車僅1席

最新文章

《消費者報告》2025十款推薦新車2025-02-26

Volvo新EX30電動休旅142萬起上市2025-02-26

「TOYOTA神車休旅」日本改款有驚喜2025-02-26

Infiniti「QX60 2.0T」預售試駕2025-02-26

Daihatsu推出「新輕型商用車」2025-02-26

改款「新HONDA喜美」大陸3月上市2025-02-26

台灣賓士「新電動大G」開賣　2025-02-26

奧迪新A6 Avant預告3／4發表2025-02-26

MG「全新7人座QS休旅」實車現身2025-02-26

「TOYOTA全新休旅」預告3月發表2025-02-26

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預告3月發表2025-02-26

MG「全新7人座QS休旅」實車現身2025-02-26

改款「新HONDA喜美」大陸3月上市2025-02-26

「TOYOTA神車休旅」日本改款有驚喜2025-02-26

Infiniti「QX60 2.0T」預售試駕2025-02-26

三菱美規Outlander小改款亮相2025-02-25

「第6代TOYOTA RAV4」將推全新越野版2025-02-25

TOYOTA Corolla旅行車上市6年仍熱賣2025-02-25

奧迪新A6 Avant預告3／4發表2025-02-26

台灣「TOYOTA新7人座MPV」暖身預告2025-02-24

相關新聞

「TOYOTA神車休旅」日本改款有驚喜！汽油不賣了　改推新油電

「TOYOTA神車休旅」日本改款有驚喜！汽油不賣了　改推新油電

255萬！Infiniti「QX60 2.0T」預售試駕　入手降13萬、稅金省快2萬

255萬！Infiniti「QX60 2.0T」預售試駕　入手降13萬、稅金省快2萬

Daihatsu「輕型商用車」改款！多達26種配置、折新台幣22.6萬起

Daihatsu「輕型商用車」改款！多達26種配置、折新台幣22.6萬起

808萬起！台灣賓士「新電動大G」Ｇ 580開賣　4馬達還能原地迴轉

808萬起！台灣賓士「新電動大G」Ｇ 580開賣　4馬達還能原地迴轉

「奧迪最美旅行車」A6 Avant預告3／4首演！搭PPC平台、導入輕油電

「奧迪最美旅行車」A6 Avant預告3／4首演！搭PPC平台、導入輕油電

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

改款「新HONDA喜美」渦輪油電雙動力大陸3月上市！台灣預計今年見

改款「新HONDA喜美」渦輪油電雙動力大陸3月上市！台灣預計今年見

「TOYOTA神車休旅」日本改款有驚喜！汽油不賣了　改推新油電

「TOYOTA神車休旅」日本改款有驚喜！汽油不賣了　改推新油電

255萬！Infiniti「QX60 2.0T」預售試駕　入手降13萬、稅金省快2萬

255萬！Infiniti「QX60 2.0T」預售試駕　入手降13萬、稅金省快2萬

三菱美規Outlander小改款亮相！升級12.3吋螢幕、折新台幣97.2萬起

三菱美規Outlander小改款亮相！升級12.3吋螢幕、折新台幣97.2萬起

「第6代TOYOTA RAV4」將推全新越野版！備戰今年小改款CR-V

「第6代TOYOTA RAV4」將推全新越野版！備戰今年小改款CR-V

TOYOTA Corolla旅行車上市6年仍熱賣！去年銷量僅輸CC、無緣進台灣

TOYOTA Corolla旅行車上市6年仍熱賣！去年銷量僅輸CC、無緣進台灣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366