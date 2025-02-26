《消費者報告》揭2025十款推薦新車！各級距都有、德系車僅1席

▲《消費者報告》公布2025年十大推薦新車，各級距都有，其中日系車就佔了7席。 。（圖／翻攝自各車廠）

記者林鼎智／綜合報導

美國權威調查機構《消費者報告》（Consumer Reports）公布2025十大購車選擇，其中TOYOTA就包辦3款車型、而美國品牌則有福特、特斯拉，德系則僅有1款，這份榜單也以日系車款為主，10席中就高達7席。

《消費者報告》評判標準包括道路測試、可靠性與車主滿意度，同時在撞擊測試中也要表現出色，並且都有AEB自動急煞輔助功能，各項評分後以總分最高為依據，並依車型級距劃分。

▲《消費者報告》公布2025十大推薦新車 。（圖／記者林鼎智製表）

《消費者報告》指出，速霸陸拿下小型及中型休旅名次，其中新Forester比之前更好，因為具有更安靜的車室隔音及更大的後廂空間。而TOYOTA RAV4 PHEV則是最省油休旅，Highlander Hybrid則因7人座且具有媲美小型跨界的出色燃油效率。

▲TOYOTA RAV4 PHEV獲得最省油休旅評選。



▲豪華車方面BMW X5被《消費者報告》譽為「一款全能車輛」，具有豪華內裝、強悍動力與燃油經濟性。



豪華車方面則分別為Lexus NX與BMW X5，其中BMW X5被《消費者報告》譽為「一款全能的車輛」，具有豪華內裝及強悍動力、燃油經濟性。而Nissan Sentra則在標配的安全配備與親民售價下被視為超值選擇，TOYOTA Camry則在舒適性、油電動力系統的節能性獲得青睞。