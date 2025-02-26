「TOYOTA神車休旅」日本改款有驚喜！汽油不賣了　改推新油電

▲日本改款Corolla Cross登場時間曝光，預計5月9日發表！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本市場再度爆料改款新TOYOTA Corolla Cross消息，此次日本將針對Corolla Cross進行大幅度改動，除了納入亞太規最新造型，在動力配置上，恐將全面取消汽油版本，改以1.8、2.0升雙油電作為主力！

▲日規小改款後恐只有油電動力可選。

日本TOYOTA Corolla Cross全面棄守燃油引擎其實有跡可循，早在2023年時日本就以1.8升油電取代1.8升自然進氣，並以2.0升自然進氣作為高規車型，而即將在5月9日登場的小改款Corolla Cross，恐將再取消2.0升自然進氣，並新增2.0升油電來取代。

其實也就表示，未來日本TOYOTA Corolla Cross可能只剩下1.8升油電、2.0升油電這2種配置，另日本消息透露，本次新增的GR Sport車型就是要搭載2.0升油電，為新油電配置帶來更多亮點。

▲除了有GR Sport運動版，標準款導入亞太規最新家族化制服。

除了透露會有2.0升油電GR Sport版，標準款的Corolla Cross將導入與台灣相同的亞太規造型，來與Camry等其他家族作呼應，值得一提的是，也似乎要與即將登場的第6代RAV4作更多連結，預計今年要登場的大改款RAV4，車頭預期也會採用最新的家族化制服！