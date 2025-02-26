「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

▲TOYOTA預告3月發表全新電動休旅！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這次終於不是大陸豐田他國事務，繼bZ4X之後，TOYOTA終於又有款全新的電動休旅作為全球戰略車，官方釋出預告將在3月11日海外發表，而從預告剪影來看，該車相當神似2024台北車展亮相的bZ Compact SUV，說不定台灣未來也有機會導入！

▲新車來歷可能來自2022年的bZ Compact SUV概念車，尺碼介於Corolla Cross、RAV4。曾現身2024台北車展。

新車命名、來歷都尚未公布，官方僅釋出預告將於3月11日發表，不過從剪影來看能發現一些蛛絲馬跡，這款全新的電動休旅很有可能來自2022年發表的bZ Compact SUV，如今終於為市售量產開始籌備！

bZ Compact SUV預期定位在bZ4X之下，帶來更划算、競爭力的價格，其概念車尺碼4,538x1,888x1,560mm僅比RAV4小了一些些，加上電動車平整化平台優勢，bZ Compact SUV量產後空間表現應不亞於油車RAV4。

▲新車量產不排除以bZ3X命名。

TOYOTA豐田日前曾一口氣註冊bZ1X、bZ3X、bZ5X等多款商標車名，以尺碼邏輯來看，bZ Compact SUV量產可能較有機會以bZ3X命名，而bZ1X屬於最入門的電動車，bZ5X則為大型的7人座電動休旅。

車艙呈現相當科幻的未來風格，方向盤、排檔座、多媒體螢幕、數位儀錶等都與現行量產車款有很大不同，新車還搭載先進的主被動防護系統，將採用名為Yui的AI語音助手。動力目前尚未公布，更多細節相信將在今年3月陸續揭開。