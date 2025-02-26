ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

▲TOYOTA預告3月發表全新電動休旅！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA預告3月發表全新電動休旅！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這次終於不是大陸豐田他國事務，繼bZ4X之後，TOYOTA終於又有款全新的電動休旅作為全球戰略車，官方釋出預告將在3月11日海外發表，而從預告剪影來看，該車相當神似2024台北車展亮相的bZ Compact SUV，說不定台灣未來也有機會導入！

▲TOYOTA BZ

▲TOYOTA預告3月發表全新電動休旅！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA預告3月發表全新電動休旅！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車來歷可能來自2022年的bZ Compact SUV概念車，尺碼介於Corolla Cross、RAV4。曾現身2024台北車展。

新車命名、來歷都尚未公布，官方僅釋出預告將於3月11日發表，不過從剪影來看能發現一些蛛絲馬跡，這款全新的電動休旅很有可能來自2022年發表的bZ Compact SUV，如今終於為市售量產開始籌備！

bZ Compact SUV預期定位在bZ4X之下，帶來更划算、競爭力的價格，其概念車尺碼4,538x1,888x1,560mm僅比RAV4小了一些些，加上電動車平整化平台優勢，bZ Compact SUV量產後空間表現應不亞於油車RAV4。

▲TOYOTA預告3月發表全新電動休旅！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車量產不排除以bZ3X命名。

TOYOTA豐田日前曾一口氣註冊bZ1X、bZ3X、bZ5X等多款商標車名，以尺碼邏輯來看，bZ Compact SUV量產可能較有機會以bZ3X命名，而bZ1X屬於最入門的電動車，bZ5X則為大型的7人座電動休旅。

車艙呈現相當科幻的未來風格，方向盤、排檔座、多媒體螢幕、數位儀錶等都與現行量產車款有很大不同，新車還搭載先進的主被動防護系統，將採用名為Yui的AI語音助手。動力目前尚未公布，更多細節相信將在今年3月陸續揭開。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3Crown比亞迪BZ3X

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「TOYOTA神車休旅」日本改款有驚喜2025-02-26

Infiniti「QX60 2.0T」預售試駕2025-02-26

Daihatsu推出「新輕型商用車」2025-02-26

改款「新HONDA喜美」大陸3月上市2025-02-26

台灣賓士「新電動大G」開賣　2025-02-26

奧迪新A6 Avant預告3／4發表2025-02-26

MG「全新7人座QS休旅」實車現身2025-02-26

「TOYOTA全新休旅」預告3月發表2025-02-26

三菱美規Outlander小改款亮相2025-02-25

賓士EQS固態電池原型車上路測試2025-02-25

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預告3月發表2025-02-26

MG「全新7人座QS休旅」實車現身2025-02-26

「第6代TOYOTA RAV4」將推全新越野版2025-02-25

三菱美規Outlander小改款亮相2025-02-25

TOYOTA Corolla旅行車上市6年仍熱賣2025-02-25

台灣「TOYOTA新7人座MPV」暖身預告2025-02-24

奧迪新A6 Avant預告3／4發表2025-02-26

首購價33.5萬三陽TTLBT靈龜開賣2025-02-24

「三菱入門休旅」全新油電3月首發2025-02-25

特斯拉「百萬有找入門電動車」倒數登場2025-02-25

相關新聞

賓士「EQS固態電池原型車」上路測試！續航多25%、最遠跑1000公里

賓士「EQS固態電池原型車」上路測試！續航多25%、最遠跑1000公里

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

TOYOTA Corolla旅行車上市6年仍熱賣！去年銷量僅輸CC、無緣進台灣

TOYOTA Corolla旅行車上市6年仍熱賣！去年銷量僅輸CC、無緣進台灣

折合新台幣僅34萬！TOYOTA日本還有「入門大空間MPV」　載貨超方便

折合新台幣僅34萬！TOYOTA日本還有「入門大空間MPV」　載貨超方便

「第6代TOYOTA RAV4」將推全新越野版！備戰今年小改款CR-V

「第6代TOYOTA RAV4」將推全新越野版！備戰今年小改款CR-V

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

「第6代TOYOTA RAV4」將推全新越野版！備戰今年小改款CR-V

「第6代TOYOTA RAV4」將推全新越野版！備戰今年小改款CR-V

三菱美規Outlander小改款亮相！升級12.3吋螢幕、折新台幣97.2萬起

三菱美規Outlander小改款亮相！升級12.3吋螢幕、折新台幣97.2萬起

TOYOTA Corolla旅行車上市6年仍熱賣！去年銷量僅輸CC、無緣進台灣

TOYOTA Corolla旅行車上市6年仍熱賣！去年銷量僅輸CC、無緣進台灣

台灣「TOYOTA新7人座MPV」暖身預告！2.5升油電配備升級更舒適

台灣「TOYOTA新7人座MPV」暖身預告！2.5升油電配備升級更舒適

「奧迪最美旅行車」A6 Avant預告3／4首演！搭PPC平台、導入輕油電

「奧迪最美旅行車」A6 Avant預告3／4首演！搭PPC平台、導入輕油電

首購價33.5萬！三陽「休旅重機TTLBT靈龜」開賣　竟有CarPlay功能

首購價33.5萬！三陽「休旅重機TTLBT靈龜」開賣　竟有CarPlay功能

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366