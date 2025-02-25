折合新台幣僅34萬！TOYOTA日本還有「入門大空間MPV」　載貨超方便

▲TOYOTA Probox入門商用車代表，引起不少國外車迷討論！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Corolla Axio、Corolla Fielder這2款商用取向入門車，日本即將在今年停產讓不少車迷惋惜（連結），而面臨停產的Corolla Axio、Corolla Fielder反倒讓另外1款Probox商用車引起不少國外車迷討論，這款純商務取向的多功能型MPV，日本售價入手門檻不用34萬！

▲TOYOTA Probox旅行車加上MPV廂型載貨空間，也是日本不少商用族群青睞車款。

TOYOTA入門商用車即將少了2位沙場老將，讓TOYOTA Probox成為替代車款，事實上，TOYOTA Probox也算是豐田商用領域經典車款，初代最早於2002年登場，目前第2代從2014年問世自今，是1款把旅行車、商用廂型MPV巧妙揉合的特別車種。

TOYOTA Probox車長約4.2米、寬約1.7米、高約1.5米，尤其尾門開闊大角度，加上內部平整化設計，讓Probox能輕鬆放入多達快90組的A4紙箱。售價更是平易近人，最低開價152.9萬日圓，折合新台幣約33萬。

▲載貨還很省油！TOYOTA Probox入門款油耗能繳出19.6km/L平均油耗。

動力配置選擇相當豐富，入門款採1.5升自然進氣，可搭配CVT、手排變速箱，而中高規還有1.3升動力、1.5升HEV油電等各種選擇，滿足不同需求的各種消費車主。