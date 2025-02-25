「三菱入門休旅」全新油電3月首發！台灣今年推汽油款鎖定80萬級距

▲三菱Xforce休旅全新1.6升油電即將在泰國車展首發！（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣三菱今年最期待的新車Xforce全新小休旅，即將在今年3月底的泰國車展推出全新油電，該油電具備更好的節能省油水準，讓Xforce能與油電的TOYOTA Yaris Cross直球對決！

▲台灣預計今年推出汽油Xforce填補80萬級距。

台灣今年剛送走Grand Lancer房車，空缺的70～80萬價格帶預計會由Xforce全新小休旅來補上，相較泰國即將發表的1.6升油電，台灣市場首波預計會以汽油動力為主，採1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，繳出104匹馬力、14.3公斤米扭力。

▲油電Xforce採1.6升動力，來自Xpander、Xpander Cross技術共享。

而全新油電的Xforce則會在3月24日～4月6日的泰國車展發表，其技術來自Xpander、Xpander Cross，1.6升油電以自然進氣搭配電池馬達組，引擎能產生95匹馬力、13.7公斤米扭力，馬達提供116匹馬力、26公斤米扭力，比起原本的1.5升自然進氣，省油優化達15%，更重要的是這套油電還能支援短暫的純電行駛。

全新油電Xforce是三菱在東南亞相當重要的戰力，其最主要對手TOYOTA Yaris Cross，除了基本的1.5升自然進氣外，也另有1.5升油電，有了油電技術加持的Xforce，才有戰力能與TOYOTA Yaris Cross一搏！