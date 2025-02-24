「MG全新豪華跑旅」泰國3月開賣！電池續航力可跑600公里

▲泰國去年展出智己LS6，將在今年貼牌MG於泰國上市！（圖／翻攝自《whichcar、智己汽車》）

記者徐煜展／綜合報導

與MG4、ES5入門的電車級距不同，MG準備以全新的IM6電動跑旅鎖定泰國高端消費市場，新車去年已在泰國車展搶先亮相，即將在今年3月與泰國車迷見面上市！

▲MG IM6來自智己汽車LS6，今年將有進軍泰國、澳洲等其他市場。

由上汽集團與阿里巴巴合作的智己汽車，近年來積極拓展其他海外市場，而智己的LS6顏值不僅超帥，其內裝空間配備也比MG4、ES5來得更豪華寬敞，作為進軍泰國市場的新武器，MG將以智己LS6換標並命名IM6！

從去年泰國車展亮相開始暖身後，MG IM6就受到不少車迷期待，IM6屬於大型電動跑旅級距，其尺碼4,904x1,988x1,669mm、軸距2,950mm，事實上，不僅今年3月會在泰國上市，MG IM6也預計會現身在今年4月的澳洲車展，為進軍澳洲作準備。

▲內裝空間比MG4擁有更多賣點。（圖／翻攝自《autostation.com》

動力電池與智己汽車LS6共享，採雙馬達4驅系統，能繳出強悍的787匹馬力、81.6公斤米扭力，3.48秒完成破百加速衝刺，搭載100kWh電池組，18分鐘內完成10～80%充電，NEDC續航力超過600公里。

內裝布局同樣來自智己LS6，配有先進的主被動安全駕駛科技，中央配有15.5吋直列中控螢幕，前方更有超大的數位儀錶等，利用尺碼優勢，後廂空間表現基本具有665公升，座椅傾倒後可達1,640公升。