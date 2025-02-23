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4大電動車廠遭義大利控「有不公平商業行為」！特斯拉＆比亞迪被盯上

▲大陸傳出今年將有長軸Model Y，且還有其他車型與性能版。（圖／翻攝自特斯拉）

▲（圖／翻攝自Tesla）

文／中央社

義大利市場競爭監管機構表示，正針對4家電動車廠在義大利涉嫌「不公平商業行為」展開調查，對象包括中企比亞迪（BYD）、特斯拉（Tesla）、斯特蘭蒂斯（Stellantis）、德國福斯（Volkswagen）等。

義大利市場競爭管理局（AGCM）發布新聞稿指出，這些廠商向消費者提供的資訊，例如電動車行駛里程數、電池容量耗損、電池保固年限等，說明不夠精確、甚至相互矛盾，有違反義大利消費者保護法之嫌。 義大利競管局指出，這些公司的網站僅提供概略性訊息，且有的資訊相互矛盾，例如廣告提到某電動車的最大行駛里程數，卻未明確提醒消費者哪些因素可能影響最大行駛里程數，以及實際可能造成縮短多少里程。

聲明指出，這些廠商網站也未能提供清晰完整資訊，說明電動車的電池容量，如何在正常使用車輛時降低，以及所提供保固有哪些限制。 義大利競管局表示，日前已與義大利金融警察一起對4家企業的義大利公司進行檢查。 義大利媒體Wired報導，義大利競管局點出這些電動車大廠「資訊不明確」問題，對消費者至關重要，因為電動車實際性能與宣稱數據可能有很大差異，例如處在極低或極高溫度、使用空調，或駕駛風格激進，都會縮短充電後的行駛距離，但廠商並未向消費者明確解釋這些變數。

報導指出，另一關鍵點涉及電池，它是電動車最昂貴的配件，與所有使用鋰電池的設備相同，電動車電池會隨著使用年限逐漸減低容量，這代表使用幾年後，電動車續航里程可能會減少。 報導指出，汽車製造商通常會對零件提供保固維修，但根據義大利競管局說法，廠商沒有清楚解釋保固條件與限制，因為電動車每次更換電池可能要花費數千歐元，對消費者權益影響很大。

報導指出，競管局針對4大廠商採取調查行動，正值義大利電動車市場的關鍵階段。目前義大利銷售的新車中，只有4.2%是電動車，在歐洲主要市場中占比最低，主要是因為義大利消費者認為電動車價格不便宜，且充電站不夠、行動力受限。

關鍵字：Tesla特斯拉BYD比亞迪Volkswagen福斯大眾Stellantis斯特蘭蒂斯電動車汽車新車壟斷不公平商業行為義大利

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