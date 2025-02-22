Honda「中大型房車」Accord小改款洩漏　換上運動扮相、維持雙動力

▲在現行款第11代Honda Accord上市不到2年後，大陸廣汽本田也推出小改款車型，最近也被陸媒捕捉到實車。（圖／翻攝自廣汽本田，圖為現行款）



記者林鼎智／綜合報導

Honda「中大型房車」第11代Accord在大陸上市不到2年，即將迎來新年式更新，最近《陸媒》就揭露小改款Accord的實車樣貌，在保桿、頭燈、水箱護罩有明顯變化，並提供1.5升渦輪、2.0升PHEV插電式油電動力選擇。

由大陸合資企業廣汽本田推出的新年式Accord，此次針對車頭進行變化，不但將水箱護罩以19塊水平銀色飾板點綴，保桿下半部也透過黑色飾板、肌肉線條進行修飾，同時頭燈內部造型也有變化，讓視覺更銳利，另外也取消原本2側的橘色方向燈，讓新Accord更有運動感，一改現行款的成熟穩重。

▲大陸廣汽本田小改款Accord的車頭更有運動感，換上水平銀色飾板點綴，動力則將維持1.5升渦輪、2.0升插電式油電。（圖／翻攝自《top168》）



車尾則維持不變，具有LED燈條延伸，同時座艙也配置10.2吋數位儀表、12.3吋中控螢幕、11.5吋抬頭顯示器，另外也有BOSE音響、手機無線充電座、雙前座通風加熱座椅、Honda Sensing駕駛輔助系統等。

至於動力方面雖然還不確定，但應該會依照現行1.5升渦輪引擎、2.0升插電式油電編成，1.5升渦輪最大馬力190匹／26.5公斤米扭力，2.0升插電式油電則具有綜效馬力181匹／34.2公斤米扭力，並可純電續航106公里，售價則尚未公布。