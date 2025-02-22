ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda「中大型房車」Accord小改款洩漏　換上運動扮相、維持雙動力

▲Honda現行款11代Accord。（圖／翻攝自廣汽本田）

▲在現行款第11代Honda Accord上市不到2年後，大陸廣汽本田也推出小改款車型，最近也被陸媒捕捉到實車。（圖／翻攝自廣汽本田，圖為現行款）

記者林鼎智／綜合報導

Honda「中大型房車」第11代Accord在大陸上市不到2年，即將迎來新年式更新，最近《陸媒》就揭露小改款Accord的實車樣貌，在保桿、頭燈、水箱護罩有明顯變化，並提供1.5升渦輪、2.0升PHEV插電式油電動力選擇。

由大陸合資企業廣汽本田推出的新年式Accord，此次針對車頭進行變化，不但將水箱護罩以19塊水平銀色飾板點綴，保桿下半部也透過黑色飾板、肌肉線條進行修飾，同時頭燈內部造型也有變化，讓視覺更銳利，另外也取消原本2側的橘色方向燈，讓新Accord更有運動感，一改現行款的成熟穩重。

▲大陸廣汽本田小改款Accord。（圖／翻攝自《top168》）

▲大陸廣汽本田小改款Accord。（圖／翻攝自《top168》）

▲大陸廣汽本田小改款Accord的車頭更有運動感，換上水平銀色飾板點綴，動力則將維持1.5升渦輪、2.0升插電式油電。（圖／翻攝自《top168》）

車尾則維持不變，具有LED燈條延伸，同時座艙也配置10.2吋數位儀表、12.3吋中控螢幕、11.5吋抬頭顯示器，另外也有BOSE音響、手機無線充電座、雙前座通風加熱座椅、Honda Sensing駕駛輔助系統等。

至於動力方面雖然還不確定，但應該會依照現行1.5升渦輪引擎、2.0升插電式油電編成，1.5升渦輪最大馬力190匹／26.5公斤米扭力，2.0升插電式油電則具有綜效馬力181匹／34.2公斤米扭力，並可純電續航106公里，售價則尚未公布。

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車4門房車Honda本田Accord小改款大陸廣汽本田油電渦輪PHEV插電式油電

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「洗劫」豪宅！ 清潔婦竊7支 #勞力士 340萬賣給當舖

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

BMW公布第6代eDrive科技！續航＆充電速度提升30%　新車秋季上市

BMW公布第6代eDrive科技！續航＆充電速度提升30%　新車秋季上市

最新文章

BMW公布第6代eDrive科技2025-02-22

Honda中大型房車Accord小改款2025-02-22

【周焦點】TOYOTA、現代新車上市2025-02-22

傳Honda將推四輪HRC運動車型2025-02-22

瑪莎拉蒂新全新道路賽車4月登台2025-02-22

傳日本前首相找特斯拉投資救Nissan2025-02-21

Yamaha大改款NMAX155日本發表2025-02-21

MINI Cooper推出「牛津特仕版」2025-02-21

寶獅E-3008、E-5008將出性能版2025-02-21

賓士2年推出近40款新車2025-02-21

熱門文章

Yamaha大改款NMAX155日本發表2025-02-21

台灣TOYOTA新油電Prius上架2025-02-21

MINI Cooper推出「牛津特仕版」2025-02-21

三菱「Outlander新越野版」亮相2025-02-21

TOYOTA「全新概念休旅」將成真今年量產2025-02-21

「TOYOTA全新INNOVA」變帥不用加油2025-02-19

瑪莎拉蒂新全新道路賽車4月登台2025-02-22

傳日本前首相找特斯拉投資救Nissan2025-02-21

傳Honda將推四輪HRC運動車型2025-02-22

Volvo「全新旗艦電動房車」預計3月見2025-02-20

相關新聞

日媒曝鴻海擬建構4方框架　與本田、日產、三菱合作

日媒曝鴻海擬建構4方框架　與本田、日產、三菱合作

【周焦點】TOYOTA油電車將上市　現代9人座MPV開賣　本田改款HR-V曝光

【周焦點】TOYOTA油電車將上市　現代9人座MPV開賣　本田改款HR-V曝光

比Type R更高階！傳Honda將推「四輪HRC運動車型」原廠已在開發中

比Type R更高階！傳Honda將推「四輪HRC運動車型」原廠已在開發中

瑪莎拉蒂「全新道路版賽車」預告4月登台！V6雙渦輪引擎榨640匹

瑪莎拉蒂「全新道路版賽車」預告4月登台！V6雙渦輪引擎榨640匹

傳日本前首相出手「找特斯拉投資救Nissan」！提議人士身分曝光

傳日本前首相出手「找特斯拉投資救Nissan」！提議人士身分曝光

讀者迴響

熱門文章

Yamaha大改款NMAX155日本發表！搭電子控制CVT技術、油耗配備出色

Yamaha大改款NMAX155日本發表！搭電子控制CVT技術、油耗配備出色

油耗137km／L！台灣TOYOTA新油電Prius將上架　配備升級更實用

油耗137km／L！台灣TOYOTA新油電Prius將上架　配備升級更實用

MINI Cooper推出「牛津特仕版」　比入門還便宜、折新台幣81.7萬起

MINI Cooper推出「牛津特仕版」　比入門還便宜、折新台幣81.7萬起

三菱「Outlander新越野版」較勁RAV4、CR-V！折合新台幣約98萬

三菱「Outlander新越野版」較勁RAV4、CR-V！折合新台幣約98萬

TOYOTA「全新概念休旅」將成真今年量產！售價預估折合新台幣90萬有找

TOYOTA「全新概念休旅」將成真今年量產！售價預估折合新台幣90萬有找

「TOYOTA全新INNOVA」變帥不用加油！電池細節公布有望量產上市

「TOYOTA全新INNOVA」變帥不用加油！電池細節公布有望量產上市

瑪莎拉蒂「全新道路版賽車」預告4月登台！V6雙渦輪引擎榨640匹

瑪莎拉蒂「全新道路版賽車」預告4月登台！V6雙渦輪引擎榨640匹

傳日本前首相出手「找特斯拉投資救Nissan」！提議人士身分曝光

傳日本前首相出手「找特斯拉投資救Nissan」！提議人士身分曝光

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366