傳日本前首相出手「找特斯拉投資救Nissan」！提議人士身分曝光

▲在Nissan與Honda合併破局後，外媒指日本前首相要找特斯拉投資Nissan。（圖／路透）

文／中央社

日本車廠日產（Nissan）與本田（Honda）合併破局後，英國「金融時報」今天報導，日本前首相菅義偉在內的一群日本政商高階人士規劃說服美國電動車大廠特斯拉投資日產。

路透社報導，日產和本田13日宣布取消組成價值600億美元汽車公司的合併談判後，日產表示將尋求新的合作夥伴。 根據「金融時報」（Financial Times）報導，上述這群日方人士希望美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）能成為日產的策略投資人，他們相信特斯拉對於收購日產在美國的工廠很感興趣。

報導引述身分保密的消息人士指出，這項提案由特斯拉前董事水野弘道帶頭提出，並獲得菅義偉及他擔任首相時的輔佐官和泉洋人支持。日產股價今天收盤應聲大漲9.5%。 菅義偉的辦公室表示，對於鼓勵特斯拉投資日產的計畫並不知情。

菅義偉於2021年卸任首相，但他仍是代表日本神奈川縣一選區的眾議員，而日產總部就在當地。 日產婉拒就報導對路透社發表評論，特斯拉則未回覆置評請求。路透社尚無法聯繫上水野弘道或和泉洋人。