MINI Cooper推出「牛津特仕版」　比入門還便宜、折新台幣81.7萬起

▲北美MINI Cooper推出Oxford Edition牛津特仕版，主打親民售價，在當地市場比入門車型還要便宜。（圖／翻攝自MINI）



記者林鼎智／綜合報導

北美MINI推出「Cooper Oxford Edition」牛津特仕版，主打親民實惠，換搭18吋輪圈，當地售價為24,950美元（折合新台幣約81.7萬），比常規販售的入門車型還便宜4,000美元（折新台幣13.1萬）。

雖然MINI向來不以便宜為賣點，但這次再次推出牛津特仕版，預料將包括3門及5門車型，售價也會比入門版本還便宜。配備上，Cooper牛津特仕版採18吋輪圈、LED頭燈、全景天窗，並提供3款車色（Blazing Blue Metallic、Nanuq White Metallic 、Sunny Side Yellow）。

▲牛津特仕版採18吋輪圈、全景天窗，並提供3款車色，不過動力規格尚未公布，很可能同樣採2.0升4缸渦輪引擎。



座艙則採雙色運動座椅、Vescin及織布縫面，同時還有雙區恆溫空調、9.4吋螢幕、無煙煤灰色頂篷，動力部分僅表示採7速雙離合變速箱，並未提到是否為2.0升4缸渦輪引擎（163匹），目前已開放預訂，預計3月就會開始量產。