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賓士公布新車計劃「2年推出近40款新車」　新CLA雙動力打頭陣！

▲賓士新車計劃 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士新車計劃 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者林鼎智／綜合報導

為了挽救電動車頹勢，賓士（Mercedes-Benz）近日公布新車計劃，未來2年內將推出近40款新車，其中19款為燃油車、17款為電動車，並且燃油車、電動車將採用相似設計。

事實上，賓士去年獲利大幅衰退-39%，今年預測情況也不樂觀，原廠也打算在2027年前削減10%生產成本，這也使得賓士決定重新投資內燃機動力系統、同時也強調不會放棄電動車。

▲賓士釋出新一代CLA入門轎跑預告！將採用燃油與全電動2種動力！（圖／翻攝自賓士）

▲賓士新一代CLA將有燃油、電動2種動力選擇，後續也會有各種車身型式產品。（圖／翻攝自賓士）

在車輛規劃上，賓士2027年前將推出17款電動車與19款燃油新車，燃油動力將持續使用至2030年。在車輛設計上，賓士也打算讓油車、電車的設計差異縮小，即便是不同平台的高階車型也會如此。

今年新車方面，則包括新一代CLA，共有燃油、電動2種動力單元，後續也會有各種車身型式的產品；其他新車還包括GLC電動休旅、新一代C-Class，賓士也證實目前正在開發E-Class電動車，屆時將與BMW i5抗衡。

▲296萬起！賓士「大改款E-Class」接單開跑　預告12／7在台上市。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士也證實正在開發E-Class電動車，屆時將與BMW i5抗衡，圖為現行款E-Class。

燃油動力方面，新一代S-Class也會推出改款，並確定將提供4缸至8缸動力，最強悍的AMG版本也會保留V12動力。至於工廠方面，賓士不會關閉德國工廠，但打算將至少一個車系的產線從德國移往匈牙利，因為匈牙利的生產成本可降低70%，另外還會強化美國、大陸在地生產，避免受到關稅影響。

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關鍵字：汽車賓士MercedesBenz新車CLA電動S-ClassC-Class燃油BEV德系

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