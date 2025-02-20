雷諾電池快速滅火技術「數分鐘撲滅電動車火災」！未來開放車廠使用

圖文／7Car 小七車觀點

Renault Group 宣布推出一種用於電動車的滅火系統 Fireman Access，該系統預計將可以大幅減少滅火所需的時間和水量，未來將開放其它汽車製造商、零件供應商使用。

▲Renault Group 宣布推出一種用於電動車的滅火系統 Fireman Access，並開放其它汽車製造商、零件供應商使用。

此次由 Renault Group 開發的 Fireman Access 系統是與消防部門密切合作的成果，為一項獨家創新，可以讓緊急救援服務單位在與內燃引擎車大致相同的時間內撲滅電動車發生的火災。從技術角度來看，Fireman Access 系統將一個黏合式圓盤放置在車輛電池外殼的開口上，可有效密封電池，以確保正常使用。如果車輛起火，火焰蔓延至電池，消防水帶的強力噴射會將圓盤移開，並將電池浸泡在水中，這是阻止熱失控的唯一快速有效的方法。

一般來說，電動車引起的火勢難撲滅，需要大量水源不斷降溫至火勢熄滅，同時本身的化學物質燃燒也會產生有毒氣體，所以透過Fireman Access 系統只需幾分鐘就可以撲滅電池火災，若沒有此功能則需要耗費好幾個小時或十倍的水量。因此，Fireman Access 系統可以使消防員更快地恢復到行動準備狀態。該系統已申請七項專利，目前已適用在 Renault、Dacia、Alpine 和 Mobilize 等在全球銷售的所有電動和插電式混合動力車型上。

Renault Group 還強調，Fireman Access 系統是與聯合國秘書長道路安全特使 Jean Todt 攜手合作，提高全世界道路安全意識、運用技術創新提升道路交通生命的承諾的具體體現。