ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

雷諾電池快速滅火技術「數分鐘撲滅電動車火災」！未來開放車廠使用

圖文／7Car 小七車觀點

Renault Group 宣布推出一種用於電動車的滅火系統 Fireman Access，該系統預計將可以大幅減少滅火所需的時間和水量，未來將開放其它汽車製造商、零件供應商使用。

▲Renault Group 宣布推出一種用於電動車的滅火系統 Fireman Access，並開放其它汽車製造商、零件供應商使用。

此次由 Renault Group 開發的 Fireman Access 系統是與消防部門密切合作的成果，為一項獨家創新，可以讓緊急救援服務單位在與內燃引擎車大致相同的時間內撲滅電動車發生的火災。從技術角度來看，Fireman Access 系統將一個黏合式圓盤放置在車輛電池外殼的開口上，可有效密封電池，以確保正常使用。如果車輛起火，火焰蔓延至電池，消防水帶的強力噴射會將圓盤移開，並將電池浸泡在水中，這是阻止熱失控的唯一快速有效的方法。

一般來說，電動車引起的火勢難撲滅，需要大量水源不斷降溫至火勢熄滅，同時本身的化學物質燃燒也會產生有毒氣體，所以透過Fireman Access 系統只需幾分鐘就可以撲滅電池火災，若沒有此功能則需要耗費好幾個小時或十倍的水量。因此，Fireman Access 系統可以使消防員更快地恢復到行動準備狀態。該系統已申請七項專利，目前已適用在 Renault、Dacia、Alpine 和 Mobilize 等在全球銷售的所有電動和插電式混合動力車型上。

Renault Group 還強調，Fireman Access 系統是與聯合國秘書長道路安全特使 Jean Todt 攜手合作，提高全世界道路安全意識、運用技術創新提升道路交通生命的承諾的具體體現。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Renault雷諾FiremanAccess電動車電池滅火起火火災消防汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

推薦閱讀

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

最新文章

勞斯萊斯推品牌史上最強電動車2025-02-21

雷諾新技術電動車火災數分鐘撲滅2025-02-20

馬自達將推出「小型都會休旅」2025-02-20

保時捷1100匹最強電動車實車亮相2025-02-20

Volvo「全新旗艦電動房車」預計3月見2025-02-20

MG「全新入門電動休旅」大陸送測曝光2025-02-20

特斯拉Cybertruck獲NHTSA撞測5星2025-02-20

「Mazda 5款新車」註冊曝光2025-02-20

KIA新PV5電動麵包車量產樣貌曝2025-02-20

Nissan「油電7人座MPV」走出日本2025-02-20

熱門文章

雷諾新技術電動車火災數分鐘撲滅2025-02-20

勞斯萊斯推品牌史上最強電動車2025-02-21

MG「全新入門電動休旅」大陸送測曝光2025-02-20

Volvo「全新旗艦電動房車」預計3月見2025-02-20

福斯「新一代正7人座休旅」亮相2025-02-19

「Mazda 5款新車」註冊曝光2025-02-20

KIA新PV5電動麵包車量產樣貌曝2025-02-20

馬自達將推出「小型都會休旅」2025-02-20

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見2025-02-19

光陽最新旗艦電車MiG 9馬力曝光2025-02-18

相關新聞

台南市區旅店發生火警　員工即刻啟動自衛消防編組奏效成功滅火

台南市區旅店發生火警　員工即刻啟動自衛消防編組奏效成功滅火

馬自達將推出「新款小型休旅」！設計草圖曝光、傳將是CX-20

馬自達將推出「新款小型休旅」！設計草圖曝光、傳將是CX-20

1048萬起！保時捷「最強電動車」首度實車亮相　麗寶賽道秀實力

1048萬起！保時捷「最強電動車」首度實車亮相　麗寶賽道秀實力

Volvo「全新旗艦電動房車」預計3月見！超大豪華空間續航600公里

Volvo「全新旗艦電動房車」預計3月見！超大豪華空間續航600公里

阿北透早滷肉卻度估...屋內變「煙霧室」　整個社區被他嚇醒

阿北透早滷肉卻度估...屋內變「煙霧室」　整個社區被他嚇醒

讀者迴響

熱門文章

雷諾電池快速滅火技術「數分鐘撲滅電動車火災」！未來開放車廠使用

雷諾電池快速滅火技術「數分鐘撲滅電動車火災」！未來開放車廠使用

勞斯萊斯推「品牌史上最強電動車」！黑牌版Spectre挑戰性能極限

勞斯萊斯推「品牌史上最強電動車」！黑牌版Spectre挑戰性能極限

MG「全新入門電動休旅」大陸送測曝光！動力升級244匹馬力更會跑

MG「全新入門電動休旅」大陸送測曝光！動力升級244匹馬力更會跑

Volvo「全新旗艦電動房車」預計3月見！超大豪華空間續航600公里

Volvo「全新旗艦電動房車」預計3月見！超大豪華空間續航600公里

福斯「正7人座休旅」亮相！搭第5代EA888引擎、272匹大空間

福斯「正7人座休旅」亮相！搭第5代EA888引擎、272匹大空間

「Mazda 5款新車」註冊曝光！CX-5、馬3將有電動版　還有全新跑旅

「Mazda 5款新車」註冊曝光！CX-5、馬3將有電動版　還有全新跑旅

KIA「新PV5電動麵包車」量產樣貌曝！兩版本、可切換車身2／27首演

KIA「新PV5電動麵包車」量產樣貌曝！兩版本、可切換車身2／27首演

馬自達將推出「新款小型休旅」！設計草圖曝光、傳將是CX-20

馬自達將推出「新款小型休旅」！設計草圖曝光、傳將是CX-20

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366