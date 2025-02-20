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1048萬起！保時捷「最強電動車」首度實車亮相　麗寶賽道秀實力

▲保時捷Taycan Turbo GT實車亮相。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷「最強電動車」Taycan Turbo GT今（20）日於台中麗寶國際賽車場首度實車亮相。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／台中報導

台灣保時捷駕馭中心今（20 ）日於台中麗寶國際賽車場舉辦「Porsche Taiwan Media EV Day」，此次除了將Macan Electric電動休旅帶上賽道體驗，同時品牌「1,100匹最強電動車」Taycan Turbo GT也首度在台實車亮相，成為全場焦點。

活動內容規劃也規劃繞錐（Macan 4）、靜止加速／煞停（Taycan Turbo S）、操駕等關卡，其中Macan 4在後軸轉向系統下具有靈活動態，展現卓越性能跑格。另外在加速／煞停中，使用的Taycan Turbo S具有強悍性能，並且在Porsche Active Ride保時捷主動車高控制系統下，在急加速、急減速下能仍確保車輛行駛平穩。

▲Porsche Taiwan Media EV Day。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷Taycan Turbo GT實車亮相。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷Taycan Turbo GT實車亮相。（圖／記者林鼎智攝）

▲在去年於一般道路試駕外，保時捷也將Macan Electric帶上賽道體驗。

至於全場亮點的「Taycan Turbo GT」更首度實車亮相，作為品牌最速量產電動車，Taycan Turbo GT已刷新德國紐柏林北環賽道（7:07.55）、美國Laguna Sega賽道（1:27.87）、上海國際賽車場（2:11.28）等單圈紀錄。

新Taycan Turbo GT具有驚人1,100匹馬力，搭載先進熱管理系統、輕量化底盤設計，雙馬達全驅設定下也採用900A後軸逆變器，在搭載Weissach套件下Taycan Turbo GT靜止加速破百只要2.2秒。車內則標配Race-Tex內裝套件，並具有專屬頭枕、輕量化碳纖維全包覆式賽車桶椅、GT跑車方向盤與雙前座記憶套件（18向電調）、跑車計時套件等，還可選擇雙座及4座車型，台灣售價為1,048萬起。

▲Porsche Taiwan Media EV Day。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷Taycan Turbo GT實車亮相。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷Taycan Turbo GT實車亮相。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷Taycan Turbo GT實車亮相。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷Taycan Turbo GT實車亮相。（圖／記者林鼎智攝）

▲Taycan Turbo GT具有1,100匹馬力、靜止加速破百2.2秒的驚人輸出，台灣售價為1,048萬起。

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