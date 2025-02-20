ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

KIA「新PV5電動麵包車」量產樣貌曝！兩版本、可切換車身2／27首演

▲KIA PV5量產樣貌 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA公布量產版PV5樣貌，將有乘用、商用兩種版本，外型與概念車相差不多。（圖／翻攝自KIA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

KIA（起亞）於2／27 KIA EV DAY到來前，公布「新電動MPV」 PV5的量產樣貌，外觀上與概念車相差不遠，並提供乘用、商用兩種版本，皆由KIA南韓原廠生產、販售，後續也會提供更多客製化內容。

▲KIA PV5量產樣貌 。（圖／翻攝自KIA）

▲PV5採大面積側窗，量產版也改回傳統車門把手設計，輪圈樣式也與商用車型不同。

新PV5不論乘用、商用都具有大膽前衛的車頭視覺，其中銳利的LED日行燈從前擋風玻璃下方延伸，車頭中央為充電孔，2側則是分離式頭燈，下方則採進氣壩及銀色保桿。另外，PV5量產版也具有的大面積側窗，同時也捨棄隱藏式車門把手、改採傳統把手。

PV5商用版則取消後側車雙，另外也捨棄了側開式尾門，改為雙開設計方便載運，鋁圈樣式也與乘用版不同。KIA尚未公布PV5量產版的座艙及電動動力，不過PV5都將搭載e-CCPM電動車模組化平台，預料將有單馬達、雙馬達全驅選擇，並為800V架構，至於外界期待的可切換車身設計則還要等到2／27才會揭曉。

▲KIA PV5量產樣貌 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA PV5量產樣貌 。（圖／翻攝自KIA）

▲商用版採雙開式尾門，預料將有單馬達、雙馬達全驅選擇。

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車MPV電動KIAPV5商用乘用起亞量產外貿e-CCPM南韓概念

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】職業病犯了

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

Volvo「全新旗艦電動房車」預計3月見！超大豪華空間續航600公里

Volvo「全新旗艦電動房車」預計3月見！超大豪華空間續航600公里

最新文章

Volvo「全新旗艦電動房車」預計3月見2025-02-20

MG「全新入門電動休旅」大陸送測曝光2025-02-20

特斯拉Cybertruck獲NHTSA撞測5星2025-02-20

「Mazda 5款新車」註冊曝光2025-02-20

KIA新PV5電動麵包車量產樣貌曝2025-02-20

Nissan「油電7人座MPV」走出日本2025-02-20

台灣「油電HONDA HR-V」售價恐近百萬2025-02-20

福斯「新一代正7人座休旅」亮相2025-02-19

Nissan美規X-trail傳減產改日本進口2025-02-19

Volvo XC60二度小改款亮相2025-02-19

熱門文章

福斯「新一代正7人座休旅」亮相2025-02-19

Nissan美規X-trail傳減產改日本進口2025-02-19

「Mazda 5款新車」註冊曝光2025-02-20

台灣「油電HONDA HR-V」售價恐近百萬2025-02-20

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見2025-02-19

Vespa全新Sprint Tech 150上市2025-02-19

Nissan「油電7人座MPV」走出日本2025-02-20

光陽最新旗艦電車MiG 9馬力曝光2025-02-18

MG「全新入門電動休旅」大陸送測曝光2025-02-20

KIA新PV5電動麵包車量產樣貌曝2025-02-20

相關新聞

福斯「正7人座休旅」亮相！搭第5代EA888引擎、272匹大空間

福斯「正7人座休旅」亮相！搭第5代EA888引擎、272匹大空間

民眾駕車途中不明原因引擎冒煙起火　大武警即刻救援

民眾駕車途中不明原因引擎冒煙起火　大武警即刻救援

Nissan「美規X-trail」傳減產改日本進口　匯差太香、成本可降20%

Nissan「美規X-trail」傳減產改日本進口　匯差太香、成本可降20%

北韓軍俘虜受訪坦言「想要脫北」　南韓政府溫情喊話：願意接納

北韓軍俘虜受訪坦言「想要脫北」　南韓政府溫情喊話：願意接納

計程車司機開錯路！女大生「以為被綁架」跳車遭撞亡　判決出爐

計程車司機開錯路！女大生「以為被綁架」跳車遭撞亡　判決出爐

讀者迴響

熱門文章

福斯「正7人座休旅」亮相！搭第5代EA888引擎、272匹大空間

福斯「正7人座休旅」亮相！搭第5代EA888引擎、272匹大空間

Nissan「美規X-trail」傳減產改日本進口　匯差太香、成本可降20%

Nissan「美規X-trail」傳減產改日本進口　匯差太香、成本可降20%

「Mazda 5款新車」註冊曝光！CX-5、馬3將有電動版　還有全新跑旅

「Mazda 5款新車」註冊曝光！CX-5、馬3將有電動版　還有全新跑旅

台灣「油電HONDA HR-V」售價恐近百萬！最快上半季見　油電CR-V隨後來

台灣「油電HONDA HR-V」售價恐近百萬！最快上半季見　油電CR-V隨後來

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見！外型、內裝、動力升級

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見！外型、內裝、動力升級

20.9萬！Vespa全新Sprint Tech 150上市　升級5吋儀表、導航更科技

20.9萬！Vespa全新Sprint Tech 150上市　升級5吋儀表、導航更科技

Nissan「油電7人座MPV」走出日本進軍東南亞！台灣今年2款新車再等等

Nissan「油電7人座MPV」走出日本進軍東南亞！台灣今年2款新車再等等

光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366