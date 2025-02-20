KIA「新PV5電動麵包車」量產樣貌曝！兩版本、可切換車身2／27首演

▲KIA公布量產版PV5樣貌，將有乘用、商用兩種版本，外型與概念車相差不多。（圖／翻攝自KIA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

KIA（起亞）於2／27 KIA EV DAY到來前，公布「新電動MPV」 PV5的量產樣貌，外觀上與概念車相差不遠，並提供乘用、商用兩種版本，皆由KIA南韓原廠生產、販售，後續也會提供更多客製化內容。

▲PV5採大面積側窗，量產版也改回傳統車門把手設計，輪圈樣式也與商用車型不同。



新PV5不論乘用、商用都具有大膽前衛的車頭視覺，其中銳利的LED日行燈從前擋風玻璃下方延伸，車頭中央為充電孔，2側則是分離式頭燈，下方則採進氣壩及銀色保桿。另外，PV5量產版也具有的大面積側窗，同時也捨棄隱藏式車門把手、改採傳統把手。

PV5商用版則取消後側車雙，另外也捨棄了側開式尾門，改為雙開設計方便載運，鋁圈樣式也與乘用版不同。KIA尚未公布PV5量產版的座艙及電動動力，不過PV5都將搭載e-CCPM電動車模組化平台，預料將有單馬達、雙馬達全驅選擇，並為800V架構，至於外界期待的可切換車身設計則還要等到2／27才會揭曉。

▲商用版採雙開式尾門，預料將有單馬達、雙馬達全驅選擇。