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Nissan「美規X-trail」傳減產改日本進口　匯差太香、成本可降20%

▲Nissan Rogue 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Rogue（美規X-trail）傳打算一半由日本進口，在匯差下成本還比北美生產便宜20%。（圖／翻攝自Nissan）

記者林鼎智／綜合報導

在Nissan與Honda破局後，現在也傳出Nissan打算將美規X-trail（美規車名為Rogue）的產能一半移往日本，因為在巨大匯差下，從日本進口的Rogue將比美國生產更便宜。

目前Nissan Rogue由日本九州進口零件、再由田納西州的Smyrna工廠組裝成車，不過在現行匯率差異的情況下，由日本整車進口的成本可比美國生產再便宜20%。

▲Nissan Rogue 。（圖／翻攝自Nissan）

▲未來美規Rogue有可能以油電車型進口、燃油車型當地生產的方式。

據外媒報導，由日本進口Rogue油電車型、或高階車型的效益更好，儘管北美Nissan尚未證實這項消息，但確實有打算減產Rogue PHEV車型。去年Nissan在美國共賣出245,724輛Rogue，佔總銷量25%以上，後續有可能由北美生產入門燃油動力的Rogue，而Rogue PHEV插電式油電、e-Power油電等高階車型將由日本整車進口。

目前這項決定尚未拍板定案，畢竟匯差並不會長久穩定，不過Nissan在保護Smyrna工廠的產量下，去年就曾要求經銷商降價20%。

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關鍵字：汽車Nissan美規日產RogueX-trail油電休旅SUVPHEV插電式e-Power

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