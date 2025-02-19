20.9萬！Vespa全新Sprint Tech 150上市　升級5吋儀表、導航更科技

▲Vespa總代理太古運通今（19）日發表Sprint Tech 150，新車導入更多科技配備，共有2車色。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

在1月底實車到港後，Vespa（偉士牌）總代理太古運通今（19）日正式發表全新25年式Sprint Tech 150，此次新車融合當代科技，共有「魅影消光黑」、「冰曜灰」2款車色，售價為209,000元。

▲Sprint Tech 150共有「魅影消光黑」、「冰曜灰」2款車色。



新Sprint Tech 150延續經典Vesoa 946的黃蜂車尾、窄版車身設計，同時前面版內側也有全新時尚氛圍燈；車身也採充滿未來感的霓虹綠飾條，結合霧面黑後照鏡、後扶手等，讓整體質感更出色。

▲Sprint Tech 150在側板、腳踏處兩側、領結飾蓋及車身周圍採霓虹綠飾條點綴，視覺更搶眼。



Sprint Tech 150也導入多項便利科技，像是Keyless免鑰匙系統，另外儀表也升級5吋TFT全彩液晶儀表，具有Vespa MIA多媒體系統，可透過Vespa App與手機連給，提供儀表來電顯示、訊息通知、音樂、即時導航等功能，具有更便利的連結功能。

▲Sprint Tech 150也搭載5吋TFT全彩儀表，並首度導入GPS導航、可與手機連接，配備Keyless免鑰匙系統。



動力上，Sprint Tech 150採i-get 155c.c.氣冷單缸引擎，最大馬力12.5匹／1.26公斤米扭力，前後採12吋輪圈，搭配前單搖臂減震筒、後雙座動液壓懸吊配置，平均油耗達37.1km／L的出色表現。

除了發表Sprint Tech 150外，Vespa也將品牌義式風格延伸至生活領域，推出全新DEC（Dealer Equipment Collection）精品系列，包括風衣、連帽衫等。至於今年新車方面，總代理太古運通也預告將有新升級的Primavera，並透露全球限量888輛的「蛇年特仕版」946 Snake，台灣配額為7台，目前已全數完售。

▲Vespa也將品牌義式風格延伸至生活領域，推出全新DEC（Dealer Equipment Collection）精品系列，包括風衣、連帽衫等。