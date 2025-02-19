Volvo XC60二度小改款亮相！升級11.2吋大螢幕、台灣今年中旬導入

▲北美Volvo推出2025年式XC60，此次二度小改款針對影音系統升級，台灣預計今年中旬就會導入。（圖／翻攝自Volvo，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

北美Volvo推出新一代XC60，此次也是XC60上市9年後的2度小改款，台灣也確定會在今年中旬導入。新XC60除了在外型修飾，內裝也換上更大的11.2吋螢幕及影音系統來強化產品力。

作為Volvo最暢銷車型，現行款XC60自2017年上市、並在2021年進行小改款，此次2度小改款更換上新的水箱護罩，捨棄原本的網格造型、改採斜線交叉設計，與BMW的Neue Klasse語彙相似；尾燈則透過燻黑、光條設計提升辨識度，並提供新的輪圈樣式、車色選擇。

▲新XC60的水箱護罩改採斜線排列交叉設計，同時也換上新的輪圈樣式、並透過燻黑尾燈帶來新意。



座艙則是此番小改款重點，原本9吋中控螢幕升級為11.2吋，並換上高通的Snapdragon Cockpit晶片，不僅畫素更高、處理效能也比改款前快2倍，圖形生成也更快，同時在內建Google系統下，也提供多項Google服務，並且具有新的UI使用者介面。

▲XC60二度小改款重點在座艙，除了縫面材質外，更換上11.2吋中控螢幕，在高通晶片下具有更快的處理效能，同時內建Google系統也提供多項服務。



動力方面則沒有變更，美規同樣提供B5、T8 PHEV選擇，B5動力採2.0升4缸汽油渦輪+48V輕油電系統，具250匹馬力，而T8 PHEV車型則具有455匹、純電續航80公里以上，售價尚未公布。

▲台灣市場方面，國際富豪汽車也預告將在今年中旬導入。