ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA全新INNOVA」變帥不用加油！電池細節公布有望量產上市

▲TOYOTA全新INNOVA EV再度現身印尼車展，並首度公開電池規格。（圖／翻攝自TOYOTA、IG@indra_fathan）

▲TOYOTA全新INNOVA EV再度現身印尼車展，並首度公開電池規格。（圖／翻攝自TOYOTA、IG@indra_fathan）

記者徐煜展／綜合報導

於2022年初登場的TOYOTA INNOVA EV再度現身今年的印尼車展，除了再度引起車迷關注外，現場還首度揭露重點的電池規格資訊，似乎為未來量產上市埋下更多伏筆！

▲TOYOTA全新INNOVA EV再度現身印尼車展，並首度公開電池規格。（圖／翻攝自TOYOTA、IG@indra_fathan）

▲TOYOTA INNOVA EV不用吃油化身電動車，讓不少車迷期待。

台灣曾銷售過的經典商用車TOYOTA INNOVA，在東南亞市場可是徹底改頭換面，變成一輛兼顧舒適的7人座MPV家庭車，除了在東南亞迎來TNGA世代的第3代大改款，為了打造符合趨勢的碳中和需求，原廠也持續在開發、測試INNOVA EV電動版。

▲TOYOTA全新INNOVA EV再度現身印尼車展，並首度公開電池規格。（圖／翻攝自TOYOTA、IG@indra_fathan）

▲電池細節首度公開，採59.3kWh鋰電子組。

全新電動版的TOYOTA INNOVA EV，外觀以油車版進行改造，賦予更流線、象徵新能源的藍色飾條，為INNOVA EV增添更多看點與時尚氣息，雖然2022年TOYOTA尚未鬆口量產計劃，不過2025年再度現身的INNOVA EV卻首度公開電池規格細節，似乎有望迎來量產上市。

TOYOTA INNOVA EV公開資料得知，採59.3kWh鋰電子組，輸出可達179匹馬力、71.4公斤米扭力，可透過交流、直流電方式充電，但實際的續航力尚未公布。除了公開電池細節，近年來INNOVA EV也持續在道路作測試，未來想要看到INNOVA EV量產上市，也不是不無可能。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAMPV休旅車RAV4七人座SUV油電跨界INNOVA

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「TOYOTA全新INNOVA」變帥不用加油2025-02-19

Hyundai Staria新年式登場！2025-02-19

「三菱全新Grandis休旅」預告今年發表2025-02-19

「Suzuki 2款新休旅」進軍東南亞2025-02-19

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見2025-02-19

Volvo最新電動休旅2／26在台上市2025-02-19

比亞迪超車特斯拉銷量狂贏4倍2025-02-18

光陽最新旗艦電車MiG 9馬力曝光2025-02-18

賓利「第4代Flying Spur」最強4門房車登台2025-02-18

Gogoro將推離峰騎到飽每月488起2025-02-18

熱門文章

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見2025-02-19

Gogoro將推離峰騎到飽每月488起2025-02-18

光陽最新旗艦電車MiG 9馬力曝光2025-02-18

「三菱全新Grandis休旅」預告今年發表2025-02-19

Volvo最新電動休旅2／26在台上市2025-02-19

比亞迪超車特斯拉銷量狂贏4倍2025-02-18

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」2025-02-18

「Suzuki 2款新休旅」進軍東南亞2025-02-19

TOYOTA「全新入門7人座」日本將上市2025-02-17

賓利「第4代Flying Spur」最強4門房車登台2025-02-18

相關新聞

Hyundai Staria新年式登場！小漲1萬、頂規車型增BOSE音響

Hyundai Staria新年式登場！小漲1萬、頂規車型增BOSE音響

「三菱全新Grandis休旅」預告今年發表！經典7人座MPV轉型熱門跨界

「三菱全新Grandis休旅」預告今年發表！經典7人座MPV轉型熱門跨界

「Suzuki 2款新休旅」進軍東南亞鎖定TOYOTA神車！台灣導入有機會了

「Suzuki 2款新休旅」進軍東南亞鎖定TOYOTA神車！台灣導入有機會了

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見！外型、內裝、動力升級

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見！外型、內裝、動力升級

Volvo最新電動休旅「預告2／26在台上市」！EX30將成品牌最速車款

Volvo最新電動休旅「預告2／26在台上市」！EX30將成品牌最速車款

讀者迴響

熱門文章

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見！外型、內裝、動力升級

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見！外型、內裝、動力升級

Gogoro執行長宣布「離峰騎到飽每月488起」！成立10周年送大禮

Gogoro執行長宣布「離峰騎到飽每月488起」！成立10周年送大禮

光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

「三菱全新Grandis休旅」預告今年發表！經典7人座MPV轉型熱門跨界

「三菱全新Grandis休旅」預告今年發表！經典7人座MPV轉型熱門跨界

Volvo最新電動休旅「預告2／26在台上市」！EX30將成品牌最速車款

Volvo最新電動休旅「預告2／26在台上市」！EX30將成品牌最速車款

比亞迪超車特斯拉「銷量狂贏4倍」！西班牙電動車市場大洗牌

比亞迪超車特斯拉「銷量狂贏4倍」！西班牙電動車市場大洗牌

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」今年發表！售價折合新台幣57萬

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」今年發表！售價折合新台幣57萬

「Suzuki 2款新休旅」進軍東南亞鎖定TOYOTA神車！台灣導入有機會了

「Suzuki 2款新休旅」進軍東南亞鎖定TOYOTA神車！台灣導入有機會了

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366