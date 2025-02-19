「TOYOTA全新INNOVA」變帥不用加油！電池細節公布有望量產上市

▲TOYOTA全新INNOVA EV再度現身印尼車展，並首度公開電池規格。（圖／翻攝自TOYOTA、IG@indra_fathan）

記者徐煜展／綜合報導

於2022年初登場的TOYOTA INNOVA EV再度現身今年的印尼車展，除了再度引起車迷關注外，現場還首度揭露重點的電池規格資訊，似乎為未來量產上市埋下更多伏筆！

▲TOYOTA INNOVA EV不用吃油化身電動車，讓不少車迷期待。

台灣曾銷售過的經典商用車TOYOTA INNOVA，在東南亞市場可是徹底改頭換面，變成一輛兼顧舒適的7人座MPV家庭車，除了在東南亞迎來TNGA世代的第3代大改款，為了打造符合趨勢的碳中和需求，原廠也持續在開發、測試INNOVA EV電動版。

▲電池細節首度公開，採59.3kWh鋰電子組。

全新電動版的TOYOTA INNOVA EV，外觀以油車版進行改造，賦予更流線、象徵新能源的藍色飾條，為INNOVA EV增添更多看點與時尚氣息，雖然2022年TOYOTA尚未鬆口量產計劃，不過2025年再度現身的INNOVA EV卻首度公開電池規格細節，似乎有望迎來量產上市。

TOYOTA INNOVA EV公開資料得知，採59.3kWh鋰電子組，輸出可達179匹馬力、71.4公斤米扭力，可透過交流、直流電方式充電，但實際的續航力尚未公布。除了公開電池細節，近年來INNOVA EV也持續在道路作測試，未來想要看到INNOVA EV量產上市，也不是不無可能。