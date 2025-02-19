改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見！外型、內裝、動力升級

▲日規TOYOTA Corolla Cross預計今年5月登場！此為日規現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這次台灣外型可能比日本走得還前面！日規TOYOTA Corolla Cross當地豐田經銷商爆料，將在今年5月釋出新改款，且改動方向也一併流出，日規Corolla Cross外型將比照亞太規，導入最新的家族設計，內裝、動力也將得到優化。

▲日本將導入亞太規造型，與台灣販售款一致。

日規於2023年釋出改款，如今預計要在2025年5月再針對Corolla Cross進行升級，而外觀變動幅度，預計要導入台灣與亞太規最新的造型，搶眼的點陣式蜂巢最新車頭，來與Camry、Prius等其他家族作呼應。

▲日規TOYOTA Corolla Cross可能將取消2.0升自然進氣。

日本TOYOTA Corolla Cross擁有1.8升油電、2.0升自然進氣等選項，而1.8升油電取代過去的1.8升自然進氣，經過優化過後，平均油耗擁有26.4Kkm/L，而5月的改款可能再新增2.0升油電取代2.0升自然進氣，讓TOYOTA Corolla Cross把主力都放在油電陣容上。

配備上也有一些變動，中高規車型將搭載AHS智慧遠近燈、升級18吋新鋁圈等，同時也將針對內裝細節優化，而日本有望趁著5月改款，新增E-Four四驅的GR Sport車型。