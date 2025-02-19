Volvo最新電動休旅「預告2／26在台上市」！EX30將成品牌最速車款

圖文／7Car 小七車觀點

繼去 (2024) 年 6 月，瑞典豪華品牌 Volvo 於義大利米蘭正式亮相旗下最新純電力作 – EX30，而總代理國際富豪亦於今 (2025) 年 1 月 6 日正式為 EX30 車系開放線上預訂後，如今終將上市發表。國際富豪今 (2/17) 透過媒體邀約預告，將於 2 月 26 日正式在台發表 EX30 車系，詳細車型編成及建議售價則有待屆時公布。本站 7Car<小七車觀點>將於發表當日第一時間前往，並將於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

外觀設計上，Volvo EX30 延續品牌家族設計語彙，車身尺碼為 4,233mm x 1,838mm x 1,550mm，軸距達 2,650mm，採用短前後懸與長軸距配置，以提升車內空間利用率。車頭搭載封閉式水箱罩，有助於降低風阻並提升能耗效率，並搭配像素式雷神之鎚數位頭燈。車側線條簡潔流暢，搭配 19 吋雙色切削輪圈，增添運動氣息。車尾設計則延續 EX90 風格，採用分離式垂直排列 LED 尾燈，並搭配簡潔式後保桿與車頂擾流板。此外，EX30 提供五種靈感來自北歐自然景觀的車色選擇，包括雲朵藍、珍珠白、薄霧灰等。

▲外型延續品牌家族設計語彙，看上去相當簡潔，同時散發出濃厚科技感。

▲Volvo EX30 車身尺碼為 4,233mm x 1,838mm x 1,550mm，軸距達 2,650mm。

▲車尾設計則延續 EX90 風格，營造獨特的北歐意象。

內裝方面，Volvo 原廠針對 EX30 車系提供四種風格選擇，搭配不同材質與配色，滿足個性化需求。車室設計以斯堪地那維亞自然風貌為靈感，具備五種可調式環境主題，營造獨特氛圍。內裝廣泛運用環保材質，包括創新牛仔布、亞麻、羊毛混紡等，高達七成為可再生材料，展現品牌對永續發展的承諾。中控台搭載最新的 12.3 吋懸浮式觸控螢幕，整合車輛控制與資訊娛樂功能，簡化操作介面。車載系統採用全新 Google Android 架構，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，並內建數位鑰匙功能，兼容多種手機品牌。透過 Volvo Cars App，車主可進行 OTA 遠端更新、尋找充電樁、監控充電狀態，並預先調節車室溫度，提升智慧化用車體驗。

▲車室設計以斯堪地那維亞自然風貌為靈感，散發出強烈的北歐風格。

▲中控台搭載最新的 12.3 吋懸浮式觸控螢幕，整合車輛控制與資訊娛樂功能，簡化操作介面。車載系統採用全新 Google Android 架構，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，並內建數位鑰匙功能。

▲座椅採用創新的環保材質，表面觸感溫潤且富有層次，牛仔布與羊毛混紡的搭配帶來細緻而溫暖的肌理，同時不失透氣性。

▲Volvo EX30 提供 318~904 公升的尾廂置物空間，並可進行 6/4 分離傾倒。

安全方面，Volvo EX30 在車身結構上導入環保材料，其中四分之一的鋁材來自再生來源，鋼材與塑料的再生比例則分別達 17%，兼顧安全與永續發展。車輛搭載多項主動安全與駕駛輔助科技，包括 Door Opening Alert 開門環境預警系統，在車門即將開啟時提供視覺與聲音提示，降低碰撞風險；Park Pilot Assist 停車輔助系統可自動識別可用車位，並透過 3D 介面選擇後，自動控制油門、剎車與轉向，輔助駕駛完成停車；此外，Advanced Driver Alert 駕駛狀態感測系統透過方向盤後方感測器，每秒偵測駕駛眼部與面部表情 13 次，以監測專注度，提升行車安全。

動力方面，國內導入的 Volvo EX30 預計將提供三種動力配置，入門車型搭載 LFP 磷酸鐵鋰電池 (51 kWh)，最大馬力 272 匹 (200kW)，最大扭力 343Nm，0-100km/h 加速為 5.7 秒，WLTP 續航為 337km。中階車型則使用 NMC 鋰聚合物增程電池 (69 kWh)，續航提升至 480km，0-100km/h 加速縮短至 5.3 秒。而頂規的 Twin Motor Performance 則搭載雙馬達，提供 428 匹馬力 (315kW) 和 543Nm 扭力，0-100km/h 加速僅需 3.6 秒，WLTP 續航為 450km。最高可支持 153kW DC 快充，可在 26 分鐘內將電量從 10% 充至 80%。

EX30 為 Volvo 繼 EX40(原先 XC40 Recharge) 休旅、EC40(原先 C40 Recharge) 跑旅及 EX90 旗艦休旅後最新的純電車款，並成為品牌有史以來尺碼最小的休旅車款。而以戰況猛烈的國內中小型 SUV 市場來看，EX30 上市後應會再市場上激起更多的震盪。本站 7Car<小七車觀點>於本 (2) 月稍早，有獲國際富豪之邀約，在上市之際前往台中針對 EX30 車系中最頂規的 Twin Motor Performance 進行試駕體驗，對該車有興趣之讀者，可先行[按此參閱]。