ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Volvo最新電動休旅「預告2／26在台上市」！EX30將成品牌最速車款

圖文／7Car 小七車觀點

繼去 (2024) 年 6 月，瑞典豪華品牌 Volvo 於義大利米蘭正式亮相旗下最新純電力作 – EX30，而總代理國際富豪亦於今 (2025) 年 1 月 6 日正式為 EX30 車系開放線上預訂後，如今終將上市發表。國際富豪今 (2/17) 透過媒體邀約預告，將於 2 月 26 日正式在台發表 EX30 車系，詳細車型編成及建議售價則有待屆時公布。本站 7Car<小七車觀點>將於發表當日第一時間前往，並將於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

外觀設計上，Volvo EX30 延續品牌家族設計語彙，車身尺碼為 4,233mm x 1,838mm x 1,550mm，軸距達 2,650mm，採用短前後懸與長軸距配置，以提升車內空間利用率。車頭搭載封閉式水箱罩，有助於降低風阻並提升能耗效率，並搭配像素式雷神之鎚數位頭燈。車側線條簡潔流暢，搭配 19 吋雙色切削輪圈，增添運動氣息。車尾設計則延續 EX90 風格，採用分離式垂直排列 LED 尾燈，並搭配簡潔式後保桿與車頂擾流板。此外，EX30 提供五種靈感來自北歐自然景觀的車色選擇，包括雲朵藍、珍珠白、薄霧灰等。

▲外型延續品牌家族設計語彙，看上去相當簡潔，同時散發出濃厚科技感。

▲Volvo EX30 車身尺碼為 4,233mm x 1,838mm x 1,550mm，軸距達 2,650mm。

▲車尾設計則延續 EX90 風格，營造獨特的北歐意象。

內裝方面，Volvo 原廠針對 EX30 車系提供四種風格選擇，搭配不同材質與配色，滿足個性化需求。車室設計以斯堪地那維亞自然風貌為靈感，具備五種可調式環境主題，營造獨特氛圍。內裝廣泛運用環保材質，包括創新牛仔布、亞麻、羊毛混紡等，高達七成為可再生材料，展現品牌對永續發展的承諾。中控台搭載最新的 12.3 吋懸浮式觸控螢幕，整合車輛控制與資訊娛樂功能，簡化操作介面。車載系統採用全新 Google Android 架構，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，並內建數位鑰匙功能，兼容多種手機品牌。透過 Volvo Cars App，車主可進行 OTA 遠端更新、尋找充電樁、監控充電狀態，並預先調節車室溫度，提升智慧化用車體驗。

▲車室設計以斯堪地那維亞自然風貌為靈感，散發出強烈的北歐風格。

▲中控台搭載最新的 12.3 吋懸浮式觸控螢幕，整合車輛控制與資訊娛樂功能，簡化操作介面。車載系統採用全新 Google Android 架構，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，並內建數位鑰匙功能。

▲座椅採用創新的環保材質，表面觸感溫潤且富有層次，牛仔布與羊毛混紡的搭配帶來細緻而溫暖的肌理，同時不失透氣性。

▲Volvo EX30 提供 318~904 公升的尾廂置物空間，並可進行 6/4 分離傾倒。

安全方面，Volvo EX30 在車身結構上導入環保材料，其中四分之一的鋁材來自再生來源，鋼材與塑料的再生比例則分別達 17%，兼顧安全與永續發展。車輛搭載多項主動安全與駕駛輔助科技，包括 Door Opening Alert 開門環境預警系統，在車門即將開啟時提供視覺與聲音提示，降低碰撞風險；Park Pilot Assist  停車輔助系統可自動識別可用車位，並透過 3D 介面選擇後，自動控制油門、剎車與轉向，輔助駕駛完成停車；此外，Advanced Driver Alert 駕駛狀態感測系統透過方向盤後方感測器，每秒偵測駕駛眼部與面部表情 13 次，以監測專注度，提升行車安全。

動力方面，國內導入的 Volvo EX30 預計將提供三種動力配置，入門車型搭載 LFP 磷酸鐵鋰電池 (51 kWh)，最大馬力 272 匹 (200kW)，最大扭力 343Nm，0-100km/h 加速為 5.7 秒，WLTP 續航為 337km。中階車型則使用 NMC 鋰聚合物增程電池 (69 kWh)，續航提升至 480km，0-100km/h 加速縮短至 5.3 秒。而頂規的 Twin Motor Performance 則搭載雙馬達，提供 428 匹馬力 (315kW) 和 543Nm 扭力，0-100km/h 加速僅需 3.6 秒，WLTP 續航為 450km。最高可支持 153kW DC 快充，可在 26 分鐘內將電量從 10% 充至 80%。

EX30 為 Volvo 繼 EX40(原先 XC40 Recharge) 休旅、EC40(原先 C40 Recharge) 跑旅及 EX90 旗艦休旅後最新的純電車款，並成為品牌有史以來尺碼最小的休旅車款。而以戰況猛烈的國內中小型 SUV 市場來看，EX30 上市後應會再市場上激起更多的震盪。本站 7Car<小七車觀點>於本 (2) 月稍早，有獲國際富豪之邀約，在上市之際前往台中針對 EX30 車系中最頂規的 Twin Motor Performance 進行試駕體驗，對該車有興趣之讀者，可先行[按此參閱]

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：VolvoEX30電動汽車電動車休旅跨界新車新車預報

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

推薦閱讀

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

最新文章

Volvo最新電動休旅2／26在台上市2025-02-19

比亞迪超車特斯拉銷量狂贏4倍2025-02-18

光陽最新旗艦電車MiG 9馬力曝光2025-02-18

賓利「第4代Flying Spur」最強4門房車登台2025-02-18

Gogoro將推離峰騎到飽每月488起2025-02-18

「Mazda 2入門小車」英國只賣TOYOTA油電2025-02-18

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」2025-02-18

TOYOTA「入門旅行車、房車」日本今年停產2025-02-18

「Nissan多車系」大陸大降價送終身保2025-02-18

女主播展示比亞迪智慧駕駛失控撞車2025-02-17

熱門文章

Gogoro將推離峰騎到飽每月488起2025-02-18

Volvo最新電動休旅2／26在台上市2025-02-19

光陽最新旗艦電車MiG 9馬力曝光2025-02-18

比亞迪超車特斯拉銷量狂贏4倍2025-02-18

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」2025-02-18

賓利「第4代Flying Spur」最強4門房車登台2025-02-18

TOYOTA「全新入門7人座」日本將上市2025-02-17

TOYOTA「入門旅行車、房車」日本今年停產2025-02-18

改款「新三菱Outlander汽油入門款」登場2025-02-14

「Nissan多車系」大陸大降價送終身保2025-02-18

相關新聞

比亞迪超車特斯拉「銷量狂贏4倍」！西班牙電動車市場大洗牌

比亞迪超車特斯拉「銷量狂贏4倍」！西班牙電動車市場大洗牌

光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

IEAT與魁北克投資局簽MOU　盼在電動車、人工智慧及航太撞出火花

IEAT與魁北克投資局簽MOU　盼在電動車、人工智慧及航太撞出火花

Gogoro執行長宣布「離峰騎到飽每月488起」！成立10周年送大禮

Gogoro執行長宣布「離峰騎到飽每月488起」！成立10周年送大禮

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」今年發表！售價折合新台幣57萬

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」今年發表！售價折合新台幣57萬

讀者迴響

熱門文章

Gogoro執行長宣布「離峰騎到飽每月488起」！成立10周年送大禮

Gogoro執行長宣布「離峰騎到飽每月488起」！成立10周年送大禮

Volvo最新電動休旅「預告2／26在台上市」！EX30將成品牌最速車款

Volvo最新電動休旅「預告2／26在台上市」！EX30將成品牌最速車款

光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

比亞迪超車特斯拉「銷量狂贏4倍」！西班牙電動車市場大洗牌

比亞迪超車特斯拉「銷量狂贏4倍」！西班牙電動車市場大洗牌

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」今年發表！售價折合新台幣57萬

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」今年發表！售價折合新台幣57萬

1,780萬起大老闆新坐駕！賓利「第4代Flying Spur」最強4門房車登台

1,780萬起大老闆新坐駕！賓利「第4代Flying Spur」最強4門房車登台

TOYOTA「全新入門7人座」日本將上市油耗上看28km／L！台灣註冊埋伏筆

TOYOTA「全新入門7人座」日本將上市油耗上看28km／L！台灣註冊埋伏筆

折合新台幣40萬有找！TOYOTA「Corolla入門旅行車、房車」日本今年停產

折合新台幣40萬有找！TOYOTA「Corolla入門旅行車、房車」日本今年停產

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366