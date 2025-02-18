TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」今年發表！售價折合新台幣57萬

▲Suzuki Grand Vitara即將推出全新7人座，出現在印度開始測試。此為5人座車型。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

互為雙生車的Suzuki Grand Vitara、TOYOTA Urban Cruiser Hyryder，雙方再傳合作喜事，Grand Vitara、Urban Cruiser Hyryder都計劃將市場拓展至7人座休旅上，近來7人座的Grand Vitara已率先在印度市場開始測試，預計今年上市開賣！

▲Grand Vitara、Urban Cruiser Hyryder雙方都將推出全新7人座。

從去年就開始傳出的Grand Vitara、Urban Cruiser Hyryder 7人座規劃，如今隨著測試車現身證實了傳聞，Suzuki Grand Vitara 7人座內部開發代號為Y17，外型、內裝大致與5人座相同，尺碼變化不大，長度約在4.3米、軸距2.6米。

7人座的Grand Vitara測試車現身，約莫今年會在印度市場發表，其售價當地預估落在150萬盧比左右，折合新台幣57萬，待7人座Grand Vitara上市後，TOYOTA預計也會推出Urban Cruiser Hyryder全新的7人座車型。

▲動力來自TOYOTA的技術。

7人座車型動力與5人座相當，來自TOYOTA擅長的電氣化技術，以1.5升自然進氣引擎，加入電動馬達構成油電系統，引擎本體擁有92匹/12.4公斤米最大輸出，具備25km純電續航力