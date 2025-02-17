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「新一代BMW X3」長軸大陸上市！空間直逼X5折合新台幣158萬

▲X3長軸版大陸正式開賣，提供3款車型。（圖／翻攝自BMW）

▲X3長軸版大陸正式開賣，提供3款車型。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

在大陸醞釀已久的新一代BMW X3長軸終於開賣，其具有不輸X5的尺碼空間，首波提供25L、30L兩種動力，入手價折合新台幣158萬！

▲X3長軸版大陸正式開賣，提供3款車型。（圖／翻攝自BMW）

▲X3長軸版大陸正式開賣，提供3款車型。（圖／翻攝自BMW）

▲軸距增長直逼3米。

繼去年的X1長軸，學長新一代X3也迎來空間更優的長軸款，X3尺碼相較台灣、海外全球版車長、軸距增加110mm，擁有4,865x1,920x1,664mm、軸距更來到2,975mm與X5不相上下。

大陸長軸BMW X3首波帶來xDrive25L、xDrive30L兩種動力，開價34.99～44.99萬人民幣，折合新台幣158～203萬，兩款都採用熟悉的2.0升4缸渦輪，搭配8速手自排變速箱，前者可繳出190匹馬力、後者為258匹馬力，官方還表示，新長軸X3均搭載QDM 9動力橫向管理系統，就算尺碼放大的X3，也能擁有BMW訴求的操控樂趣精髓。

▲X3長軸版大陸正式開賣，提供3款車型。（圖／翻攝自BMW）

▲X3長軸版大陸正式開賣，提供3款車型。（圖／翻攝自BMW）

▲內裝與海外版差異不大，提供豐富的配色與選配套件。

內裝布局與全球版大同小異，同樣具有14.9吋中控螢幕，搭配12.3吋數位儀錶，帶來BMW 9代的iDrive系統，支援360度環景、L2輔助駕駛等配備，而在大陸上市的長軸X3，內裝採用Veganza高級皮革，提供討喜、精緻的3種雙色內裝可選，如星辰藍、摩卡棕、赤焰紅等，另還有全景星軌天窗、璀璨水晶質感內裝組件等豐富套件供選配。

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關鍵字：BMWX1iX1SUV休旅電動車大改款新一代iX2X2X3

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