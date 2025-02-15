smart將推「全新電動4門旗艦房車」！賓士團隊設計鎖定特斯拉Model3

圖文／7Car 小七車觀點

根據外媒報道，smart 正在計劃推出品牌首款四門房車，預計將於今年底前正式亮相。據傳，這款電動車將採用 smart #6 的車名，被官方定位品牌的旗艦車款，主要對手將鎖定 Tesla Model 3。

▲smart 目前的產品線有 #5、#2 和 #3 三款車型。

全新 smart #6 預計與品牌全系列產品一樣，將由 Mercedes-Benz 團隊負責車輛設計，而研發和生產則由吉利汽車負責。smart #6 將與 Zeekr 007 和 GT 共享相同平台架構，也就是使用 PMA2+ 平台，這是吉利汽車目前大量使用的永續體驗架構 (SEA) 的衍生產品。

動力系統預計提供單電動馬達和雙電動馬達設定，分別搭配 75 kWh 和 100 kWh 電池模組。另外也有機會推出 Brabus 高性能車型，可以提供 637 匹最大馬力，成為 smart 有史以來性能最強大的車型。

由於低底盤的設定，smart #6 也預計成為品牌旗下空氣力學表現最優異的車款，超越 smart #3。據傳，在一向較樂觀的 CLTC 規範測試當中，流線型的車身線條設計可以使 smart #6 的續航里程達到「800 公里」，與同平台 Zeekr 007 達到相同的水準，後者原廠宣稱每次充滿電後可行駛 870 公里。

smart 經歷重組後目前的產品線有 #5、#2 和 #3 三款車型，目前業務已涵蓋中國、歐洲、東南亞、南亞、大洋洲、中東、非洲、拉丁美洲等 31 個國家和地區。銷售表現部分在 2024 年全球銷量較以往成長近 7%，累計銷量近 13 萬台。而官方也透露將在今年持續推出新產品，拓寬細分市場，滿足全球用戶多樣化消費需求。