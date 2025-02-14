台灣Infiniti「QX60 2.0T」官網上架！雙車型、2.0渦輪動力更省稅

▲Infiniti台灣官網上架QX60 2.0T車型，規劃2車型等級、售價尚未公布。（圖／翻攝自Infiniti，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣Infiniti在將Q50轎跑出清完售後，近日也在官網悄悄上架「QX60 2.0T」車型，這款7人座休旅除了3.5升V6動力外，現在也有省稅金的渦輪版本，目前規劃「風尚款」、「旗艦款」2車型，正式售價尚未公布。

▲QX60 2.0T車型標配全數位座艙、ProPilot駕駛輔助系統、電動全景玻璃天窗、BOSE音響等，高階旗艦款還有雙前座通風加熱按摩座椅、3區恆溫空調、電動腳踢感應式尾門等。



從Infiniti官網可見，新QX60 2.0T搭載VC Turbo 2.0升可變壓縮比渦輪引擎，比照美規版本將搭配9速手自排變速箱，具有268匹／39.5公斤米扭力，並具有AWD智慧型4輪驅動系統，儘管最大馬力比3.5升V6版本（295匹）小，但扭力更大、稅金更省。

▲QX60 2.0T車型搭載2.0升VC Turbo可變壓縮比渦輪引擎，具有268匹／39.5公斤米扭力。



配備上，QX60 2.0T也全面標配ProPilot駕駛輔助系統、電動全景玻璃天窗、BOSE音響與全數位虛擬座艙、第2排座椅一鍵收移等，旗艦款則升級雙前座通風加熱按摩座椅、3區恆溫空調、HUD抬頭顯示器、電動尾門、電子智慧車內後視鏡、第3排收折／一鍵回復等，整體來說2.0T車型與3.5升V6版本在配備上差不多，可說是相當吸引人。