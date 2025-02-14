賓利啟用「全新品質與技術中心」！為2026首款純電動車做準備

圖文／7Car 小七車觀點

VAG 集團旗下豪華品牌 Bentley 日前於官方網站宣布，正式啟用位於英國克魯總部的全新品質與技術中心（Excellence Centre for Quality & Launch）。該設施的落成，標誌著品牌首款純電車型量產準備作業的關鍵里程碑，並將助力 Bentley 實現 Beyond100+ 戰略計畫，推動品牌邁向全面電動化。

全新品質與技術中心佔地達 8,000 平方公尺，涵蓋兩層樓空間，內部設有生產測試場地及小型裝配線，以驗證未來純電車型的組裝流程。此外，該中心亦配備技術實驗室，負責材料測試、高精度尺寸測量、車輛分析及耐久性測試，確保所有 Bentley 車款維持一貫的高品質標準。

此外，Bentley 的 Beyond100+ 戰略計畫將全面重塑產品線，以符合未來電動化發展需求。此次啟用的新設施，不僅是數位化及環保製造技術的一部分，更將為即將於 2026 年推出的品牌首款純電 SUV 提供技術支援，樹立豪華電動車市場的新標竿。

對於此次發展，Bentley 生產部門董事會成員 Andreas Lehe 表示：「品質與技術中心的啟用是 Beyond100+ 戰略落實的重要一步。該設施不僅提升了 Bentley 的製造與品質標準，也鞏固了品牌位於英國克魯總部作為全球豪華汽車生產基地的地位。」

隨著本次 Bentley 全新品質與技術中心的正式啟用，Bentley 將進一步強化其品質與生產管理能力，確保未來電動車產品延續品牌一貫的精準工藝與卓越性能，為品牌邁向電動化時代奠定堅實基礎。