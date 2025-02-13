Honda與Nissan合併案「正式宣告取消」！雙方聲明曝破局原因

▲Honda與Nissan發布聯合聲明，宣布已取消合併計畫。（圖／路透）

文／中央社

日本2大車廠本田（Honda）和日產（Nissan）今天發布聯合聲明，證實雙方已取消去年12月宣布的合併談判。意味這項原本可產生世界第3大車廠的整合計畫胎死腹中。 法新社報導，本田與日產原本有意結合力量，外界認為是為了在電動車市場追趕美國業界巨擘特斯拉（Tesla）和眾家中國車廠。

本田和日產今天在聲明中表示，雙方已「同意，將去年12月23日為考慮兩公司業務整合而簽署的合作備忘錄（MOU）終止」。 日產去年公布上半年淨利遽減93%後，宣布裁員數千人。但本田執行長去年12月強調，這起合併案並非為了解救日產的紓困。 根據日本媒體報導，雙方談判之所以破局，因為本田提議讓日產成為旗下子公司，而非按照去年12月宣布的計畫，讓雙方整合後同屬1個新的控股公司。

兩車廠在今天的聲明中證實，本田「提議改變（合併）結構，由設立1家共同控股公司...改為透過換股由本田成為母公司、日產為子公司」。 聲明表示：「經過這些討論後，兩公司做出結論，認為在邁向電動化時代而變動性與日俱增的市場環境下，若要優先考量決策及執行管理措施的速度，最適當做法是停止討論並終止這份MOU。」

不過聲明也說，本田與日產將繼續「在策略結盟的框架下合作，以期在智慧車及電動車的時代努力創造新價值，並讓彼此的企業價值最大化」。