39.9萬！凱旋「Trident 660重機」改款上市　電控、懸吊升級還降價

▲Triumph台灣總代理安東貿易發表2025 Trident 660，新車不僅電控系統大幅升級，售價也不增反減來到39.9萬。（圖／記者林鼎智攝）

記者林鼎智／桃園報導

在去年10月海外小改款後，凱旋（Triumph）台灣總代理安東貿易今（13）日也正式發表2025年式Trident 660，新Trident 660電控大幅升級，搭載IMU 6軸感知器，具有彎道ABS、進階TCS循跡控制系統，更標配進退檔快排、定速巡航功能，正式售價39.9萬不增反減，3月起將陸續交車。

2025 Trident 660售價：39.9萬（改款前為降3.6萬）

▲新Trident 660除了原本曜石黑之外，也新增宇宙黃、鈷藍、惡魔紅等新車色。

新Trident 660共有4款車色（宇宙黃、鈷藍、惡魔紅、曜石黑），同時塗裝圖案也更活潑大膽，在手把冠座、後下移牌照處也有優化，同時懸吊也升級Showa SFF-BF 41mm前倒叉，後懸吊則採預載可調中置後避震，並搭配前Nissin雙活塞卡鉗x前310mm碟盤、後Nissin單活塞卡鉗x255mm碟盤。

▲懸吊系統也升級Showa SFF-BF 41mm前倒叉，原廠也表示後牌照下移架鎖點、材質有優化，將更牢靠。



此次改款亮點更在電控系統，在搭載IMU六軸感知器下，使Trident 660更具有超越同級的彎道ABS防鎖死煞車、進階TCS循跡控制系統，並具有進退快排、定速巡航控制（作動範圍30-160km／h，2檔以上），騎乘模式則除了原本Road、Rain外，也增添Sport模式，帶給騎士更多熱血感。

▲此次Trident 660電控大升級，在搭載IMU六軸感知器後，具有彎道ABS、進階TCS循跡控制，另外也有實用的定速巡航功能。



新Trident 660維持TFT+LCD多功能儀表，同時也標配My Triumph Connectivity System手機連結功能，除了內建Google導航圖資、可Turn-by-turn導航外，更首創GoPro Control功能，可將GoPro與儀表連結、並透過手把按鍵控制錄影。動力方面則維持不變，同樣採660c.c.水冷直列3缸引擎，具有最大馬力81匹、最大扭力6.5公斤米扭力，提供3缸引擎兼具充沛的低扭輸出與高轉延伸性。

▲動力部分維持不變，具有最大馬力81匹、最大扭力6.5公斤米扭力，新車預計3月陸續交車。