ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

39.9萬！凱旋「Trident 660重機」改款上市　電控、懸吊升級還降價

▲2025 Triumph Trident 660發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲Triumph台灣總代理安東貿易發表2025 Trident 660，新車不僅電控系統大幅升級，售價也不增反減來到39.9萬。（圖／記者林鼎智攝）

記者林鼎智／桃園報導

在去年10月海外小改款後，凱旋（Triumph）台灣總代理安東貿易今（13）日也正式發表2025年式Trident 660，新Trident 660電控大幅升級，搭載IMU 6軸感知器，具有彎道ABS、進階TCS循跡控制系統，更標配進退檔快排、定速巡航功能，正式售價39.9萬不增反減，3月起將陸續交車。

2025 Trident 660售價：39.9萬（改款前為降3.6萬）

▲2025 Triumph Trident 660上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Trident 660除了原本曜石黑之外，也新增宇宙黃、鈷藍、惡魔紅等新車色。

新Trident 660共有4款車色（宇宙黃、鈷藍、惡魔紅、曜石黑），同時塗裝圖案也更活潑大膽，在手把冠座、後下移牌照處也有優化，同時懸吊也升級Showa SFF-BF 41mm前倒叉，後懸吊則採預載可調中置後避震，並搭配前Nissin雙活塞卡鉗x前310mm碟盤、後Nissin單活塞卡鉗x255mm碟盤。

▲2025 Triumph Trident 660發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025 Triumph Trident 660上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025 Triumph Trident 660上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025 Triumph Trident 660上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025 Triumph Trident 660發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲懸吊系統也升級Showa SFF-BF 41mm前倒叉，原廠也表示後牌照下移架鎖點、材質有優化，將更牢靠。

此次改款亮點更在電控系統，在搭載IMU六軸感知器下，使Trident 660更具有超越同級的彎道ABS防鎖死煞車、進階TCS循跡控制系統，並具有進退快排、定速巡航控制（作動範圍30-160km／h，2檔以上），騎乘模式則除了原本Road、Rain外，也增添Sport模式，帶給騎士更多熱血感。

▲2025 Triumph Trident 660發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025 Triumph Trident 660發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025 Triumph Trident 660上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲此次Trident 660電控大升級，在搭載IMU六軸感知器後，具有彎道ABS、進階TCS循跡控制，另外也有實用的定速巡航功能。

新Trident 660維持TFT+LCD多功能儀表，同時也標配My Triumph Connectivity System手機連結功能，除了內建Google導航圖資、可Turn-by-turn導航外，更首創GoPro Control功能，可將GoPro與儀表連結、並透過手把按鍵控制錄影。動力方面則維持不變，同樣採660c.c.水冷直列3缸引擎，具有最大馬力81匹、最大扭力6.5公斤米扭力，提供3缸引擎兼具充沛的低扭輸出與高轉延伸性。

▲2025 Triumph Trident 660發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025 Triumph Trident 660上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025 Triumph Trident 660發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲動力部分維持不變，具有最大馬力81匹、最大扭力6.5公斤米扭力，新車預計3月陸續交車。

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車重機Triumph凱旋Trident 660iMUSport車色彎道ABS彎道TCS

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

88.8萬起！新年式「Mazda 3、CX-30休旅」開賣　王牌投手徐若熙加持

88.8萬起！新年式「Mazda 3、CX-30休旅」開賣　王牌投手徐若熙加持

最新文章

新年式「Mazda 3、CX-30休旅」開賣2025-02-13

凱旋Trident 660改款升級上市2025-02-13

改款「新BMW 2系列雙門跑車」開賣2025-02-13

HONDA「HR-V、CR-V」推全新特仕車2025-02-13

Audi改裝版RSQ8性能跑旅3月亮相2025-02-13

賓利史上最強4門房車2／18登台2025-02-12

Honda全尺寸旗艦休旅新年式升級2025-02-12

「Hyundai Santa Fe」7人座休旅大陸也降價2025-02-12

Range Rover Velar將出電動版2025-02-12

奧迪Q4 e-tron入門版登陸北美2025-02-12

熱門文章

HONDA「HR-V、CR-V」推全新特仕車2025-02-13

Audi改裝版RSQ8性能跑旅3月亮相2025-02-13

賓利史上最強4門房車2／18登台2025-02-12

Nissan全新N7轎跑跟流行「合作DeepSeek」2025-02-12

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身2025-02-12

「Hyundai Santa Fe」7人座休旅大陸也降價2025-02-12

Yamaha R15累計量產100萬輛2025-02-12

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」3月見2025-02-12

TOYOTA暢銷麵包車推20周年特仕版2025-02-09

現代「新7人座MPV」大陸大降價2025-02-11

相關新聞

限量125台！Audi「RSQ8性能跑旅改裝版」3月亮相　馬力上看760匹

限量125台！Audi「RSQ8性能跑旅改裝版」3月亮相　馬力上看760匹

賓利「史上最強4門房車」預告2／18登台！換裝V8插電式油電榨782匹

賓利「史上最強4門房車」預告2／18登台！換裝V8插電式油電榨782匹

飆速害路人遭3車撞輾亡！肇事男下車查看手腳也撞斷　賠錢換免囚

飆速害路人遭3車撞輾亡！肇事男下車查看手腳也撞斷　賠錢換免囚

Honda「全尺寸旗艦休旅」新年式升級！3.5升V6動力折新台幣147萬起

Honda「全尺寸旗艦休旅」新年式升級！3.5升V6動力折新台幣147萬起

Range Rover家族美型休旅將出電動版！首搭EMA平台、瞄準Macan EV

Range Rover家族美型休旅將出電動版！首搭EMA平台、瞄準Macan EV

讀者迴響

熱門文章

83.9萬起！HONDA「HR-V、CR-V」推全新特仕車　升級配備不加價

83.9萬起！HONDA「HR-V、CR-V」推全新特仕車　升級配備不加價

限量125台！Audi「RSQ8性能跑旅改裝版」3月亮相　馬力上看760匹

限量125台！Audi「RSQ8性能跑旅改裝版」3月亮相　馬力上看760匹

賓利「史上最強4門房車」預告2／18登台！換裝V8插電式油電榨782匹

賓利「史上最強4門房車」預告2／18登台！換裝V8插電式油電榨782匹

Nissan全新N7轎跑跟流行「合作DeepSeek」！預計5月上市大空間成亮點

Nissan全新N7轎跑跟流行「合作DeepSeek」！預計5月上市大空間成亮點

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

「Hyundai Santa Fe」7人座休旅大陸也降價！折合新台幣80萬有找

「Hyundai Santa Fe」7人座休旅大陸也降價！折合新台幣80萬有找

Yamaha「暢銷輕檔車」量產突破100萬輛！上市16年、4次改款配備多

Yamaha「暢銷輕檔車」量產突破100萬輛！上市16年、4次改款配備多

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」預計3月見！性能強化提供8速自排

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」預計3月見！性能強化提供8速自排

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366