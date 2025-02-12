Honda「全尺寸旗艦休旅」新年式升級！3.5升V6動力折新台幣147萬起

▲Honda第4代旗艦休旅Passport熱銷，北美原廠也調漲售價，並增添配備升級。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

全新第4代Honda旗艦休旅Passport在去年上市後相當暢銷，原廠也公布新年式北美售價，這款定位在CR-V之上的全尺寸休旅也升級配備、並採3.5升V6引擎與4輪驅動，同樣提供更粗獷越野的TrailSport版本，售價則調漲2,350美元，入手價自44,750美元起，折合新台幣約147萬起。

新年式Passport新增真皮加熱座椅、手機無線充電板，同時也配備電動尾門、18吋輪圈等，搭配方正外型、出色的離地間隙與接近角，提供更多越野樂趣。Passport座艙也標配10.2吋數位儀表、12.3吋中控螢幕，並具有內建Google影音系統，可支援手機無線Apple Carplay／Android。

▲此次Passport增添真皮加熱座椅、手機無線充電板，入手價自44,750美元起，折合新台幣約147萬起。



中階Passport TrailSport則有亮黑色飾板、LED霧燈及琥珀色日行燈，另外還有鋼製護板、拖車勾與18吋專屬輪圈式樣，搭配全地形輪胎；車內也有合成皮革座椅、橙色對比縫線、TrailSport頭枕刺繡，並具有全景天窗。至於頂規TrailSport Elite車型還具有通風加熱真皮透氣座椅、加熱方向盤、免鑰匙系統、BOSE音響（12支揚聲器）等。

動力方面，Honda Passport皆採3.5升V6引擎、10速自排變速箱、全輪驅動系統，最大馬力為285匹馬力／36.2公斤米扭力，另外也有扭力導引控制系統，並標配Honda Sensing駕駛輔助系統。

▲Passport皆採3.5升V6引擎、10速自排變速箱、全輪驅動系統，最大馬力為285匹馬力／36.2公斤米扭力。