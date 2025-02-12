「Hyundai Santa Fe」7人座休旅大陸也降價！折合新台幣80萬有找

▲跟進Custo、Tucson L，北京現代也祭出Santa Fe降價促銷。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

本周Hyundai北京現出了不少奇招搶市佔，日前才剛針對Custo、Tucson L釋出最多4.2萬人民幣降價優惠，而大陸原廠再度釋出流血價優惠，Santa Fe 7人座休旅降價2萬人民幣，折合新台幣80萬有找！

▲台灣於去年導入新一代Santa Fe，售價172.9萬起。

台灣於去年10月發表的新一代Hyundai Santa Fe，售價172.9～202.9萬，Santa Fe同樣有在北京現代販售，中文名稱為勝達，受到大陸經濟低迷以及競爭車市影響，2025年剛開始已經有不少車廠繼續出招促銷，北京現代繼Custo 7人座MPV、Tucson L等車款後，也釋出Santa Fe最新降價優惠。

▲北京現代入手價僅要新台幣79萬。

大陸Hyundai Santa Fe原售價19.58萬起人民幣，折合新台幣88萬，最新售價調降到17.58萬人民幣，來到折合新台幣79萬，來到新一代的Santa Fe，充滿前衛的高顏值，以及豪華的車室與7人座空間，要用誘人的促銷來博買氣。

動力與台灣的1.6升渦輪油電不同，大陸Santa Fe採2.0升渦輪配置，搭配8速手自排變速箱，擁有247匹馬力，而台灣的1.6升渦輪油電則能繳出218匹綜效馬力。