ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Hyundai Santa Fe」7人座休旅大陸也降價！折合新台幣80萬有找

▲跟進Custo、Tucson L，北京現代也祭出Santa Fe降價促銷。（圖／翻攝自Hyundai）

▲跟進Custo、Tucson L，北京現代也祭出Santa Fe降價促銷。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

本周Hyundai北京現出了不少奇招搶市佔，日前才剛針對Custo、Tucson L釋出最多4.2萬人民幣降價優惠，而大陸原廠再度釋出流血價優惠，Santa Fe 7人座休旅降價2萬人民幣，折合新台幣80萬有找！

▲跟進Custo、Tucson L，北京現代也祭出Santa Fe降價促銷。（圖／翻攝自Hyundai）

▲台灣於去年導入新一代Santa Fe，售價172.9萬起。

台灣於去年10月發表的新一代Hyundai Santa Fe，售價172.9～202.9萬，Santa Fe同樣有在北京現代販售，中文名稱為勝達，受到大陸經濟低迷以及競爭車市影響，2025年剛開始已經有不少車廠繼續出招促銷，北京現代繼Custo 7人座MPV、Tucson L等車款後，也釋出Santa Fe最新降價優惠。

▲跟進Custo、Tucson L，北京現代也祭出Santa Fe降價促銷。（圖／翻攝自Hyundai）

▲跟進Custo、Tucson L，北京現代也祭出Santa Fe降價促銷。（圖／翻攝自Hyundai）

▲北京現代入手價僅要新台幣79萬。

大陸Hyundai Santa Fe原售價19.58萬起人民幣，折合新台幣88萬，最新售價調降到17.58萬人民幣，來到折合新台幣79萬，來到新一代的Santa Fe，充滿前衛的高顏值，以及豪華的車室與7人座空間，要用誘人的促銷來博買氣。

動力與台灣的1.6升渦輪油電不同，大陸Santa Fe採2.0升渦輪配置，搭配8速手自排變速箱，擁有247匹馬力，而台灣的1.6升渦輪油電則能繳出218匹綜效馬力。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：HyundaiTucson休旅跨界SUVVenueN LineKonaMufasaix35Santa Fe

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【喉嚨借過一下】海豚一口吞維他命還張嘴給飼養員檢查XD

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

Honda全尺寸旗艦休旅新年式升級2025-02-12

「Hyundai Santa Fe」7人座休旅大陸也降價2025-02-12

Range Rover Velar將出電動版2025-02-12

奧迪Q4 e-tron入門版登陸北美2025-02-12

Nissan全新N7轎跑跟流行「合作DeepSeek」2025-02-12

特斯拉將推「全新7人座休旅」2025-02-12

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身2025-02-12

Yamaha R15累計量產100萬輛2025-02-12

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」3月見2025-02-12

破百萬台Peugeot公布2024年成績單2025-02-11

熱門文章

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」3月見2025-02-12

Yamaha R15累計量產100萬輛2025-02-12

現代「新7人座MPV」大陸大降價2025-02-11

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身2025-02-12

安東貿易宣布結束KTM重機總代理2025-02-11

Nissan全新N7轎跑跟流行「合作DeepSeek」2025-02-12

特斯拉將推「全新7人座休旅」2025-02-12

普利司通新高級房車用胎台灣開賣2025-02-11

破百萬台Peugeot公布2024年成績單2025-02-11

KIA新入門電動休旅傳明年亮相2025-02-10

相關新聞

Range Rover家族美型休旅將出電動版！首搭EMA平台、瞄準Macan EV

Range Rover家族美型休旅將出電動版！首搭EMA平台、瞄準Macan EV

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

70萬有找「國產中型房車」沒了！三菱Lancer下架　全新小休旅補價格帶

70萬有找「國產中型房車」沒了！三菱Lancer下架　全新小休旅補價格帶

折合新台幣65萬有找！現代「新7人座MPV」大陸大降價　台灣改款再等等

折合新台幣65萬有找！現代「新7人座MPV」大陸大降價　台灣改款再等等

104.9萬！新年式「Nissan進口Kicks上架」　配備不變、車色選擇變少

104.9萬！新年式「Nissan進口Kicks上架」　配備不變、車色選擇變少

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」預計3月見！性能強化提供8速自排

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」預計3月見！性能強化提供8速自排

Yamaha「暢銷輕檔車」量產突破100萬輛！上市16年、4次改款配備多

Yamaha「暢銷輕檔車」量產突破100萬輛！上市16年、4次改款配備多

折合新台幣65萬有找！現代「新7人座MPV」大陸大降價　台灣改款再等等

折合新台幣65萬有找！現代「新7人座MPV」大陸大降價　台灣改款再等等

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

快訊／安東貿易宣布「結束KTM重機總代理」！15年賣出6000↑新車

快訊／安東貿易宣布「結束KTM重機總代理」！15年賣出6000↑新車

Nissan全新N7轎跑跟流行「合作DeepSeek」！預計5月上市大空間成亮點

Nissan全新N7轎跑跟流行「合作DeepSeek」！預計5月上市大空間成亮點

特斯拉證實推「全新7人座休旅」！長軸Model Y、性能版今年問世

特斯拉證實推「全新7人座休旅」！長軸Model Y、性能版今年問世

普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台

普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366