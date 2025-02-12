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Range Rover家族美型休旅將出電動版！首搭EMA平台、瞄準Macan EV

▲Velar 。（圖／翻攝自Range Rover）

▲Velar即將推出全電動車型，目前已在進行雪地測試，新Velar EV將成為首搭EMA平台車型。（圖／翻攝自Range Rover，圖為現行款）

記者林鼎智／綜合報導

Range Rover家族中優雅美型代表的Range Rover Velar也即將推出電動車，最近原廠已在進行測試，電動版Velar將成為品牌首款搭載全新EMA電動車平台的車型，預計2026年春季就會上市。

Land Rover原訂在2026年推出6款電動車，不過這項計劃在市場需求衰退下延後，同時電動Velar也將成為Range Rover EV後的第2款電動車，後者則將搭載MLA平台，與燃油車型一同販售。

▲Velar 。（圖／翻攝自Range Rover）

▲Velar電動休旅首要目標是保時捷Macan Electric，預料在動力輸出上相差不多，不過仍會維持全地形性能，採雙馬達全輪驅動佈局。

目前電動版Velar已被捕捉到在雪地測試的身影，外觀上將與現行款Velar相同，並具有較平滑的車頂線與後窗，外型偏向跑旅，其他像是蚌式引擎蓋、大尺吋輪圈、平整化車門把手都與現行燃油動力的Velar相同，不過車牌位置也從中間移到下方，與新款Range Rover、Range Rover Sport看齊。

目前還沒有太多Velar EV的動力資訊，但首要競爭對手將是保時捷Macan Electric電動休旅，因此在動力性能上將十分接近。

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關鍵字：汽車Range RoverVelar電動測試休旅4驅EMA平台美型Macan

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