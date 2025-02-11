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比亞迪「自駕輔助系統」價格戰開打！支援AI技術、32萬內就搭載

▲比亞迪開打自駕技術普及化。（圖／翻攝自微博／比亞迪）

▲比亞迪開打自駕技術價格戰，推出「天神之眼」自駕輔助系統，未來折合新台幣32萬以下的電動車也有自駕輔助系統。（圖／翻攝自微博／比亞迪，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

大陸車廠比亞迪（BYD）除了以低價電動車搶攻全球市場，之後也準備開打自動駕駛輔助系統價格戰，比亞迪近日發表「天神之眼」自駕輔助系統，未來將把這套ADAS系統下放到平價電動車，共計21款新車，包括售價僅69,800人民幣（折新台幣約31.3萬）的海鷗SUV，並且還能支援DeepSeek AI。

▲比亞迪開打自駕技術普及化。（圖／翻攝自微博／比亞迪）

▲比亞迪的自駕系統將分為三種等級，並依不同品牌、價位車款區分。

比亞迪的「天神之眼」駕駛輔助系統將分為3種等級，基本款C共有12個攝影鏡頭（包括3個前方鏡頭、5個全景、4個環景）、17顆雷達傳感器，中階款B則具有光學雷達系統，將應用在比亞迪部分高階車型、以及子品牌騰勢、方程豹。

▲比亞迪開打自駕技術普及化。（圖／翻攝自微博／比亞迪）

▲比亞迪將普及化自動駕駛系統，後續也會支援DeepSeek AI。

至於頂規版本將配備3台光學雷達，將供比亞迪的高階品牌仰望使用，像是仰望U9就曾在廣告影片中展示自動駕駛的願景，並且所有版本都將支援DeepSeek AI。比亞迪總裁王傳福也強調將把自動駕駛輔助系統普及化，並表示比亞迪具有三大推動自駕系統的優勢，包括龐大的車輛雲端數據庫、研發團隊（超過5,000名研發工程師、自建AI運算中心）與生產製造規模。

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