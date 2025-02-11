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超像蝙蝠車！雷諾推最新「高效電動實驗車」挑戰續航力＆能效極限

圖文／7Car 小七車觀點

法國車廠 Renault 日前近期發表了 Filante Record 2025 電動實驗原型車，不僅展示品牌的技術實力，更肩負挑戰電動車能耗與續航新紀錄的使命。搭載與 Scenic E-Tech 相同容量的 87 kWh 電池，車長達 5.12 公尺，車高僅 1.19 公尺，車重更控制在 1,000 公斤內，體現極致輕量化與空氣動力學設計。該車將在巴黎 Rétromobile 車展亮相，之後將進行測試，以挑戰電動車能效極限。

融合歷史與未來的高效電動實驗車　Renault Filante Record 2025 正式亮相

Filante Record 2025 以雷諾歷史上的紀錄車型為靈感，包括 1925 年的 40 CV des Records 及 1956 年的 Étoile Filante。其車身流線造型猶如飛機機身，並採用 Ultraviolet Blue 這款特殊顏色，會隨著光線變化呈現藍紫色調。前後輪拱採用封閉式設計，減少空氣阻力，而車體上的螺絲結構則來自航空工藝，以確保剛性同時減輕重量。

融合歷史與未來的高效電動實驗車　Renault Filante Record 2025 正式亮相

▲Renault 40 CV des Records。

融合歷史與未來的高效電動實驗車　Renault Filante Record 2025 正式亮相

▲Renault Étoile Filante。

融合歷史與未來的高效電動實驗車　Renault Filante Record 2025 正式亮相

融合歷史與未來的高效電動實驗車　Renault Filante Record 2025 正式亮相

融合歷史與未來的高效電動實驗車　Renault Filante Record 2025 正式亮相

融合歷史與未來的高效電動實驗車　Renault Filante Record 2025 正式亮相

作為一款技術展示車，Filante Record 2025 配備 steer-by-wire 線控轉向與 brake-by-wire 線控煞車技術，取消傳統機械連結，提升靈活性與輕量化。此外，駕駛艙設計受到航太領域影響，座椅以特殊帆布製成，類似吊床設計，能夠貼合駕駛體型並提供最佳支撐。方向盤整合 3D 列印技術，並搭載環形數位顯示螢幕，使駕駛能夠清楚掌握行駛資訊。

融合歷史與未來的高效電動實驗車　Renault Filante Record 2025 正式亮相

融合歷史與未來的高效電動實驗車　Renault Filante Record 2025 正式亮相

融合歷史與未來的高效電動實驗車　Renault Filante Record 2025 正式亮相

Filante Record 2025 的底盤結構融合碳纖維、鋁合金與高強度鋼，確保剛性同時減少重量。車輛採用來自 Ampere 的 cell-to-pack 電池技術，將電池單元直接集成於電池組內，提升能量密度並減少重量。此外，Michelin 為該車開發全新高效能輪胎，其滾動阻力較傳統輪胎降低 40%，有效提升續航表現。

Filante Record 2025 不僅是一款實驗車，更是雷諾探索未來電動車技術的重要平台。透過其極致空氣動力學設計、創新輕量化技術與先進電池管理系統，這款車將挑戰電動車能耗與續航新紀錄，並為未來市售電動車帶來關鍵技術突破。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Renault雷諾FilanteRecord2025電動車實驗原型車汽車新車蝙蝠車

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