超像蝙蝠車！雷諾推最新「高效電動實驗車」挑戰續航力＆能效極限

圖文／7Car 小七車觀點

法國車廠 Renault 日前近期發表了 Filante Record 2025 電動實驗原型車，不僅展示品牌的技術實力，更肩負挑戰電動車能耗與續航新紀錄的使命。搭載與 Scenic E-Tech 相同容量的 87 kWh 電池，車長達 5.12 公尺，車高僅 1.19 公尺，車重更控制在 1,000 公斤內，體現極致輕量化與空氣動力學設計。該車將在巴黎 Rétromobile 車展亮相，之後將進行測試，以挑戰電動車能效極限。

Filante Record 2025 以雷諾歷史上的紀錄車型為靈感，包括 1925 年的 40 CV des Records 及 1956 年的 Étoile Filante。其車身流線造型猶如飛機機身，並採用 Ultraviolet Blue 這款特殊顏色，會隨著光線變化呈現藍紫色調。前後輪拱採用封閉式設計，減少空氣阻力，而車體上的螺絲結構則來自航空工藝，以確保剛性同時減輕重量。

▲Renault 40 CV des Records。

▲Renault Étoile Filante。

作為一款技術展示車，Filante Record 2025 配備 steer-by-wire 線控轉向與 brake-by-wire 線控煞車技術，取消傳統機械連結，提升靈活性與輕量化。此外，駕駛艙設計受到航太領域影響，座椅以特殊帆布製成，類似吊床設計，能夠貼合駕駛體型並提供最佳支撐。方向盤整合 3D 列印技術，並搭載環形數位顯示螢幕，使駕駛能夠清楚掌握行駛資訊。

Filante Record 2025 的底盤結構融合碳纖維、鋁合金與高強度鋼，確保剛性同時減少重量。車輛採用來自 Ampere 的 cell-to-pack 電池技術，將電池單元直接集成於電池組內，提升能量密度並減少重量。此外，Michelin 為該車開發全新高效能輪胎，其滾動阻力較傳統輪胎降低 40%，有效提升續航表現。

Filante Record 2025 不僅是一款實驗車，更是雷諾探索未來電動車技術的重要平台。透過其極致空氣動力學設計、創新輕量化技術與先進電池管理系統，這款車將挑戰電動車能耗與續航新紀錄，並為未來市售電動車帶來關鍵技術突破。