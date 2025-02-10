福斯確認將出「T-Roc電動休旅」！搭SSP平台、德國狼堡工廠生產

▲福斯確認將出電動版T-Roc，屆時將與電動Golf同樣搭載SSP平台，並由德國狼堡工廠生產，圖為現行款T-Roc。（圖／翻攝自Volkswagen）



記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）除了確定將在今年推出第2代大改款T-Roc外，原廠還宣布將推出電動版T-Roc，並且會與下一代Golf電動掀背一同於Wolfsburg狼堡工廠生產，而燃油版Golf則會移往墨西哥產線。

福斯是在預告ID.1入門電動車時公布這項消息，其中電動版T-Roc、電動版Golf將一同搭載SSP電動車平台，與燃油車型的MQB evo平台不同，屆時將以不同動力、雙平台共同販售。

▲燃油版T-Roc將同樣維持MQB evo平台，日前也流出照片。（圖／翻攝自Instagram／rollendereporter）



福斯總裁Thomas Schafer在針對狼堡工廠的未來時表示，該工廠之後將成為生產SSP平台的電動Golf、電動T-Roc據點，使狼堡工廠成為福斯中小型電動車的產地。新SSP平台為800V架構，具有更高的直流快充功率、甚至是支援Level 4自動駕駛技術，屆時也會有新的生產流程設計。

至於即將到來的第2代T-Roc，先前也在網路上流出照片，車身尺碼將比現行款放大，並賦予更多現代化造型、與新Tiguan看齊，在同樣維持MQB evo平台下，將有汽油、輕油電、PHEV插電式油電動力。