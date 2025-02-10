馬自達「新電動跑旅」註冊車名曝！瞄準Ｍodel Y、明年將登場

▲馬自達在推出Mazda 6e電動房車後，最近也傳出將在明年推出新款電動跑旅，目前已註冊CX-6e車名，該車是以Arata Concept概念車為設計來源。（圖／翻攝自Mazda，圖為Arata Concept概念車）



記者林鼎智／綜合報導

馬自達（Mazda）先後在大陸、歐洲市場推出EZ-6（歐洲車名為Mazda 6e）電動房車後，現在也傳出還有新電動休旅產品，近日更悄悄註冊「CX-6e」車名，並且明年就會推出。

據了解，新CX-6e將以Arata Concept概念車為發想，具有可發光式水箱護罩／廠徽、新款頭燈造型，並且具有隱藏式車門把手、流線斜背車頂等元素，尺碼上也屬於中型休旅級距，首要競爭對手就是特斯拉Model Y。

▲從概念車來看，新CX-6e屬於中型電動跑旅，首要目標對手就是特斯拉Model Y。

雖然內裝、動力編成尚未確定，但考量到CX-6e將與Mazda EZ-6共用平台、零件，座艙也可能以12.3吋數位儀表、14.6吋中控螢幕、10.2吋抬頭顯示器為佈局，另外像是全景玻璃車頂、BOSE頂級音響也不會缺席。

電動系統上，也會與EZ-6同樣有單馬達後驅、68.8kWh或80kWh兩種電池容量選擇，考量到休旅車型則可能以大電池為主，預計將具有最大馬力241匹、最大續航555公里表現，並可支援200kW直流快充。

▲在與Mazda 6e共用平台、零件下，新CX-6e座艙預料也會以12.3吋數位儀表、14.6吋中控螢幕佈局，圖為Mazda 6e車艙。