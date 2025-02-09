Volvo新年式新車「全面換裝新介面＆車載系統」！LAG更少更好用

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典汽車品牌 Volvo 日前於官網宣布即將為 2026 年式車型導入兩項重要技術升級，涵蓋 XC40、EX40、EC40、S60、V60、V60 Cross Country、V90 及 V90 Cross Country 車系。這些車款將搭載全新 Volvo Car UX 介面，並引進 Qualcomm Snapdragon Cockpit Platform 晶片，使車載系統運行更流暢。此外，EX30、EX40 與 EC40 歐規車型還將新增 Plug & Charge 充電服務，以提升純電車型的便利性，並增加產品競爭力。

Volvo 近年來積極提升車內數位化體驗，而全新的 Volvo Car UX 介面將延續 EX30、EX90 和全新改款 XC90 的設計理念，強調直覺操作與個人化功能。新系統將最常使用的應用程式，如導航、媒體與通話功能置於主畫面，並採用情境導向的互動介面，使駕駛能更快速存取所需資訊。此外，數位儀表板也經過優化，提供更清晰的導航畫面。

Volvo 表示，這項升級不僅適用於即將推出的 2026 年式車型，還將透過 OTA（Over-the-Air）軟體更新，陸續提供給 2020 年以後生產的 Volvo 車款，涵蓋全球約 250 萬輛車輛。

為進一步提升車載系統的反應速度，Volvo 還將於 2026 年式車型導入 Snapdragon Cockpit Platform。這項技術最早應用於 EX90 與 EX30，能讓現行的 Google Android Auto 資訊娛樂系統運行速度提升超過兩倍，圖形處理效能提升至 10 倍，大幅減少延遲與卡頓情況，提升操作體驗。此外，新改款 XC90 也將同步採用此晶片，以確保全車系的資訊娛樂系統保持最佳效能。

另外針對歐洲市場部分，Volvo 將在 EX30、EX40 和 EC40 車型上導入 Plug & Charge 服務，簡化公共充電流程。此功能讓車輛在插入充電樁時能自動識別身分並完成支付，無需額外的驗證程序或實體卡片，讓充電過程更順暢。車主可透過 Google Maps 或 Volvo Cars 應用程式尋找支援 Plug & Charge 的充電站，進一步提升使用便利性。

近年 Volvo 持續透過軟硬體升級來優化駕駛體驗，無論是全新 UX 介面、Snapdragon 晶片技術，或是 Plug & Charge 充電服務，都展現品牌在智能化與電動化領域的發展方向。隨著技術不斷進步，Volvo 未來將持續為全球市場帶來更高效、安全且便利的用車體驗。