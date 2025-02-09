法系旗艦電動車「續航上看750KM」！DS全新N°8開放訂購下半年交車

圖文／7Car 小七車觀點

DS Automobiles 日前宣布旗下全新旗艦純電車款 DS N°8 正式開放訂購，該車型提供最高 750 公里的 WLTP 續航里程，並具備前驅或四驅選擇，最大馬力可達 350 匹。該車將分為 Pallas 與 Étoile 兩種規格，基本售價為 59,200 歐元，並預計於 2025 年下半年開始交付。

DS N°8 承襲 DS Aero Sport Lounge 概念車的設計理念，以流線車身與 740 mm 直徑大輪圈，使續航提升 60 公里。車頭採用 DS Luminascreen 發光格柵，並搭載 DS Lightblade 燈組，提升辨識度且優化氣流導向，確保設計與效率兼得。

DS N°8 內裝延續法式工藝，提供 Eternal Blue、Chestnut Brown Nappa Leather 等多種內裝配色，並採用 DS IRIS SYSTEM 2.0 智能系統，配備 16 吋觸控螢幕與 ChatGPT 語音助理。此外，DS N°8 配備 DS Drive Assist 2.0 半自動駕駛輔助、Night Vision 夜視系統與 DS Active Scan Suspension 主動懸吊技術，確保每趟旅程兼具舒適與安全。

DS N°8 提供三款電動動力系統，分別為 230 hp、245 hp 及 350 hp，搭配 74 kWh 或 97.2 kWh 電池組。FWD Long Range 版本平均續航可達 750 公里 (WLTP)，在城市中行駛更可達 909 公里 (WLTP)。支援 160 kW 快充，可在 27 分鐘內將電量由 20% 充至 80%，迅速補充長途旅程所需續航。

作為 DS Automobiles 最新旗艦純電車款，DS N°8 在設計、續航、科技與舒適性上展現品牌對未來豪華出行的願景。憑藉優異的空氣力學表現、長續航電動系統與先進駕駛輔助科技，DS N°8 不僅延續了 DS 品牌的法式工藝與創新精神，更為純電豪華車市場帶來全新的選擇。隨著 2025 年下半年交車時程的推進，DS N°8 勢必成為市場上備受矚目的高端純電座駕。