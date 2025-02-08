Honda豪砸10億美元「改造美國產線」！油車電車靈活生產還顧環保

圖文／7Car 小七車觀點

日本汽車製造商 Honda 日前 (2/3) 於官網宣布，其位於美國俄亥俄州的 Honda EV Hub 正式進入重塑製造環境的新階段，並計劃於 2025 年底開始生產電動車（EV）。該設施將具備靈活生產能力，可在同一條生產線上製造內燃機（ICE）、油電混合（HEV）及純電車型，以應對市場需求變化。Honda 宣稱，其投入超過 10 億美元進行工廠改造，並透過創新製造技術提升品質、效率及環境永續性。

Honda EV Hub 的首款電動車型將是全新 Acura RSX EV，預計於 2025 年底投入生產。之後，基於 Honda 0 Saloon 與 Honda 0 SUV 概念車的新車型將陸續量產。這些車型將搭載 Honda 自行研發的 ASIMO OS 車輛作業系統，提供更智慧化的行車體驗。此外，Honda 還與 LG Energy Solution 合作投資 35 億美元，在俄亥俄州設立聯合電池生產工廠 L-H Battery Company，該廠年產能預計達 40GWh，並計劃於 2025 年底投產，以支援 Honda EV Hub 的車輛生產。

Honda 在 EV Hub 內部導入多項環保技術，落實「Triple Action to Zero」計畫，致力於 2050 年達成碳中和。舉例來說，Anna Engine Plant 已安裝高效能熔爐，可減少天然氣消耗，未來還能升級為 Plasma Arc Melting 技術，以進一步降低碳排放。同時，Honda 透過虛擬電力購買協議（VPPA）採購可再生能源，目前北美製造業務已有 60% 的電力來自風能與太陽能。此外，工廠內部的廢鋁將重新熔煉製成電池外殼與引擎部件，而舊制服則回收再利用為汽車隔音材料。

Honda 自 1982 年起在美國俄亥俄州展開汽車量產，至今已有 40 多年歷史。目前，Honda 在當地擁有五座製造工廠，僱用超過 12,000 名員工，年產量可達 46 萬輛 Honda 與 Acura 汽車。近六年來，Honda 持續投資 14 億美元升級生產設備，提升製造技術與產品品質。隨著本回 Honda EV Hub 的啟動，Honda 正加速推動美國市場的電動化轉型，並將其作為品牌於全球電動車生產與技術開發的重要基地。