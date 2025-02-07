光陽「全新旗艦電動機車」上半年開賣！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈

▲KYMCO光陽集團董事長柯勝峯親自分享今年的重要佈局。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

隨著新春假期過去，各品牌紛紛公佈了今年度的各項重大計畫，國內機車大廠KYMCO光陽也不例外，由董事長柯勝峯親自向媒體分享在燃油機車與電動機車的各項佈局，其中最值得關注的是，在去年8月首度對外亮相的全新旗艦電動機車MiG 9，將會在今年上半年量產上市，同時也宣布旗下Ionex換電服務已轉虧為盈，柯勝峯更是直言「我們已經走過最黑暗的階段」。

▲Ionex全新旗艦車款MiG 9確定會在今年上半年量產上市，將為高端玩家帶來更加全面的全新選項。

被問到如何看待今年機車市場的表現，柯勝峯表示由於舊換新補助已經持續數年，即使預期今年會正式退場，也很難預估能催出多少買氣，再加上景氣不明的因素，最多也就是與去年持平；不過柯勝峯也提到，儘管去年在電動機車領域有許多負面消息，但整體銷量並未因此銳減，這也意味著電動機車已經成為民眾的剛性需求，所以光陽會把焦點從著重基隆青年專案的方向，回歸到一般消費者身上。

▲經過實際運營數年後，Ionex電池並未出現明顯衰退，這也讓光陽將預估壽命從過去的4年改為8年以上。

另外一個利多消息，則是Ionex換電服務已經轉虧為盈，柯勝峯提到其中的關鍵，就是光陽在品質、技術與成本上的優勢，過去光陽對電池壽命的預估相對保守，不過在實際運營數年後，發現Ionex的電池性能並沒有明顯衰退，所以預估壽命也從過去的4年改為8年以上，這正是Ionex在發展初期堅守品質優先、並且只專注在為消費者提供最佳使用體驗所帶來的效益。

▲更具彈性且更深入生活圈的佈站策略，讓光陽的換電站運營成本明顯低於市場同業，已經正式開始轉虧為盈。（圖／資料照）

柯勝峯還指出，同業在熱點蓋大站的做法，其實背後所要付出的租金、維運與硬體成本都非常高昂，而全台已有約3,000處換電站的光陽，不僅更加深入騎士的生活圈，小而巧的站體營運成本也較低，所以迄今僅投入10多億就能滿足用戶需求，甚至車口數再成長幾萬台都不是問題，而且換電資費從初期為了推廣而大打優惠，到現在逐漸恢復常態，也是轉虧為盈的助力之一，這些都讓光陽更有底氣加大推動電動機車的力道。

▲與S7R相比，MiG 9會更強調外觀獨特性，同時性能與實用性都將超越對手。

當然對車迷來說，更關心的還是何時會有新車，柯勝峯也親自給出了「MiG 9會在今年上半年量產上市」的好消息，預期將成為攻克暑假旺季的一大利器，儘管目前已有S7R，不過柯勝峯認為「旗艦味道不太夠」，所以MiG 9更加強調外觀獨特性，同時在實用性、操控性能上都以「超越對手」為目標，若以自家燃油機車對比，約略會是等同KRV這個等級，將為高端玩家帶來更具吸引力的全新選擇。

▲MiG 9維持空冷馬達與鍊條終傳，前後輪改為更具運動性的12吋設定，同時前方也多了大容量置物空間，出廠即充換一體的獨特定位也讓對手難以企及。

除了全新旗艦車款MiG 9外，在天秤的另一端光陽也有準備，那就是微型電動二輪車級距的CoolOne酷玩，由於是同級中唯一提供換電選項的車款，再加上免駕照的便利性，格外適合有小三通的外島地區、或是外籍遊客較多的觀光景點，所以酷玩也會是今年的重點之一；另外柯勝峯也強調，光陽在全台已有超過200家油電合一經銷商，在換電服務獲益、新車款就緒、且服務據點也已經到位之下，光陽在推行電動機車上會「更敢衝」。

▲光陽在全台已有超過200家油電合一經銷商，接下來將會運用此優勢加大推動電動機車的力道。（圖／資料照）

至於油車市場方面，隨著RTS R 165舉辦過多場試乘會且陸續開始交車後，各種正面評價也逐漸在網上發酵，柯勝峯表示由於年輕族群勇於表達意見，所以RTS車系肩負了「扭轉外界印象」的重責大任，RTS也以強悍性能與優異品質，充分滿足年輕騎士的需求，而且光陽之後推出的新燃油車款，都將會維持這樣的路線，「接下來的車都會讓大家覺得光陽變得很不一樣」柯勝峯如是說。

▲RTS車系的正面好評已經開始在網上發酵，柯勝峯也預告接下來的新燃油車都會讓人耳目一新。（圖／資料照）