光陽「全新旗艦電動機車」上半年開賣！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

光陽「全新旗艦電動機車MiG 9」上半年開賣！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈

▲光陽「全新旗艦電動機車」上半年亮相！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈。（圖／記者張慶輝攝）

▲KYMCO光陽集團董事長柯勝峯親自分享今年的重要佈局。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

隨著新春假期過去，各品牌紛紛公佈了今年度的各項重大計畫，國內機車大廠KYMCO光陽也不例外，由董事長柯勝峯親自向媒體分享在燃油機車與電動機車的各項佈局，其中最值得關注的是，在去年8月首度對外亮相的全新旗艦電動機車MiG 9，將會在今年上半年量產上市，同時也宣布旗下Ionex換電服務已轉虧為盈，柯勝峯更是直言「我們已經走過最黑暗的階段」。

▲光陽「全新旗艦電動機車」上半年亮相！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈。（圖／記者張慶輝攝）

▲Ionex全新旗艦車款MiG 9確定會在今年上半年量產上市，將為高端玩家帶來更加全面的全新選項。

被問到如何看待今年機車市場的表現，柯勝峯表示由於舊換新補助已經持續數年，即使預期今年會正式退場，也很難預估能催出多少買氣，再加上景氣不明的因素，最多也就是與去年持平；不過柯勝峯也提到，儘管去年在電動機車領域有許多負面消息，但整體銷量並未因此銳減，這也意味著電動機車已經成為民眾的剛性需求，所以光陽會把焦點從著重基隆青年專案的方向，回歸到一般消費者身上。

光陽Ionex年終分享。（圖／記者林鼎智攝）

▲經過實際運營數年後，Ionex電池並未出現明顯衰退，這也讓光陽將預估壽命從過去的4年改為8年以上。

另外一個利多消息，則是Ionex換電服務已經轉虧為盈，柯勝峯提到其中的關鍵，就是光陽在品質、技術與成本上的優勢，過去光陽對電池壽命的預估相對保守，不過在實際運營數年後，發現Ionex的電池性能並沒有明顯衰退，所以預估壽命也從過去的4年改為8年以上，這正是Ionex在發展初期堅守品質優先、並且只專注在為消費者提供最佳使用體驗所帶來的效益。

▲Gogoro月租漲價前夕「光陽逆勢降價搶客」！加推高＆低用量方案。（圖／記者張慶輝攝）

▲更具彈性且更深入生活圈的佈站策略，讓光陽的換電站運營成本明顯低於市場同業，已經正式開始轉虧為盈。（圖／資料照）

柯勝峯還指出，同業在熱點蓋大站的做法，其實背後所要付出的租金、維運與硬體成本都非常高昂，而全台已有約3,000處換電站的光陽，不僅更加深入騎士的生活圈，小而巧的站體營運成本也較低，所以迄今僅投入10多億就能滿足用戶需求，甚至車口數再成長幾萬台都不是問題，而且換電資費從初期為了推廣而大打優惠，到現在逐漸恢復常態，也是轉虧為盈的助力之一，這些都讓光陽更有底氣加大推動電動機車的力道。

▲光陽「全新旗艦電動機車」上半年亮相！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈。（圖／記者張慶輝攝）

▲與S7R相比，MiG 9會更強調外觀獨特性，同時性能與實用性都將超越對手。

當然對車迷來說，更關心的還是何時會有新車，柯勝峯也親自給出了「MiG 9會在今年上半年量產上市」的好消息，預期將成為攻克暑假旺季的一大利器，儘管目前已有S7R，不過柯勝峯認為「旗艦味道不太夠」，所以MiG 9更加強調外觀獨特性，同時在實用性、操控性能上都以「超越對手」為目標，若以自家燃油機車對比，約略會是等同KRV這個等級，將為高端玩家帶來更具吸引力的全新選擇。

▲光陽「全新旗艦電動機車」上半年亮相！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽「全新旗艦電動機車」上半年亮相！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽「全新旗艦電動機車」上半年亮相！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽「全新旗艦電動機車」上半年亮相！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽「全新旗艦電動機車」上半年亮相！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈。（圖／記者張慶輝攝）

▲MiG 9維持空冷馬達與鍊條終傳，前後輪改為更具運動性的12吋設定，同時前方也多了大容量置物空間，出廠即充換一體的獨特定位也讓對手難以企及。

除了全新旗艦車款MiG 9外，在天秤的另一端光陽也有準備，那就是微型電動二輪車級距的CoolOne酷玩，由於是同級中唯一提供換電選項的車款，再加上免駕照的便利性，格外適合有小三通的外島地區、或是外籍遊客較多的觀光景點，所以酷玩也會是今年的重點之一；另外柯勝峯也強調，光陽在全台已有超過200家油電合一經銷商，在換電服務獲益、新車款就緒、且服務據點也已經到位之下，光陽在推行電動機車上會「更敢衝」。

▲光陽「油電合一原廠授權店」搶電車市佔！柯勝峯：為黃金交叉準備 。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽在全台已有超過200家油電合一經銷商，接下來將會運用此優勢加大推動電動機車的力道。（圖／資料照）

至於油車市場方面，隨著RTS R 165舉辦過多場試乘會且陸續開始交車後，各種正面評價也逐漸在網上發酵，柯勝峯表示由於年輕族群勇於表達意見，所以RTS車系肩負了「扭轉外界印象」的重責大任，RTS也以強悍性能與優異品質，充分滿足年輕騎士的需求，而且光陽之後推出的新燃油車款，都將會維持這樣的路線，「接下來的車都會讓大家覺得光陽變得很不一樣」柯勝峯如是說。

▲光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開不只是單純套缸。（圖／記者張慶輝攝）

▲RTS車系的正面好評已經開始在網上發酵，柯勝峯也預告接下來的新燃油車都會讓人耳目一新。（圖／資料照）

►TOYOTA阿法「不吃油跑80KM新動力」台灣開賣　330萬只比油電貴14萬

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：KYMCO光陽MiG9MiG9電動機車旗艦新車新車預報摩托車CoolOne酷玩Ionex微型二輪車RTSR165135125柯勝峯董事長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

推薦閱讀

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

最新文章

Lexus公布2024銷量全球賣破85萬輛2025-02-07

光陽全新旗艦電動機車上半年亮相2025-02-07

速霸陸美規「油電森林人」亮相2025-02-07

MINI Countryman E預售178萬起2025-02-07

中華J Space訂單破6500張2025-02-07

BMW「電動M3」首支預告片2025-02-07

Nissan終止與Honda合併案2025-02-07

賓士傳奇銀箭賽車身價破5115萬歐元2025-02-07

BMW新2系列Coupe、M2將登台2025-02-06

Lexus「旗艦7人座休旅」美國開賣2025-02-06

熱門文章

Lexus公布2024銷量全球賣破85萬輛2025-02-07

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產2025-02-06

光陽全新旗艦電動機車上半年亮相2025-02-07

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見2025-02-04

中華J Space訂單破6500張2025-02-07

Nissan終止與Honda合併案2025-02-07

台灣「2025年7人座新車」推薦2025-02-02

台灣KIA EV6電動車限時優惠23萬2025-02-06

MINI Countryman E預售178萬起2025-02-07

相關新聞

Lexus公布2024銷量「全球賣破85萬輛」！成長3.3％主力台灣也熱賣

Lexus公布2024銷量「全球賣破85萬輛」！成長3.3％主力台灣也熱賣

預售178萬起！MINI「最便宜電動Countryman」開賣　最大續航462km

預售178萬起！MINI「最便宜電動Countryman」開賣　最大續航462km

BMW「電動M3」首支預告片！模擬聲浪超好聽、4馬達最快今年亮相

BMW「電動M3」首支預告片！模擬聲浪超好聽、4馬達最快今年亮相

只是按喇叭！台南騎士互毆「脫安全帽猛K」　妻肉身擋人勸架

只是按喇叭！台南騎士互毆「脫安全帽猛K」　妻肉身擋人勸架

賓士50年代傳奇銀箭「身價破5115萬歐元」！刷歷史新高成最值錢賽車

賓士50年代傳奇銀箭「身價破5115萬歐元」！刷歷史新高成最值錢賽車

讀者迴響

熱門文章

Lexus公布2024銷量「全球賣破85萬輛」！成長3.3％主力台灣也熱賣

Lexus公布2024銷量「全球賣破85萬輛」！成長3.3％主力台灣也熱賣

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產！超過3米軸距擁有超大後座空間

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產！超過3米軸距擁有超大後座空間

光陽「全新旗艦電動機車」上半年開賣！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈

光陽「全新旗艦電動機車」上半年開賣！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

訂單破6500張！中華「J Space」加快生產、最受歡迎3車色曝光

訂單破6500張！中華「J Space」加快生產、最受歡迎3車色曝光

Nissan終止與Honda合併案　傳有望與鴻海合作、「關鍵人」是他

Nissan終止與Honda合併案　傳有望與鴻海合作、「關鍵人」是他

台灣「2025年7人座新車」推薦！國產、休旅、MPV、電動車都有

台灣「2025年7人座新車」推薦！國產、休旅、MPV、電動車都有

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366