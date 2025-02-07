預售178萬起！MINI「最便宜電動Countryman」開賣　最大續航462km

▲MINI總代理汎德今（7）日展開Countryman E預售，預售價178萬起。（圖／翻攝自MINI，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

MINI總代理汎德今（7）日展開MINI Countryman E純電休旅預購，預售價為178萬，這也是繼去年第3季導入Countryman SE ALL4（199萬起）後再添入門車型，使 Countryman電動休旅入手門檻下修自178萬起。

MINI Countryman汽油車型

C：177萬起

S ALL4：199萬起

JCW ALL4：246萬起

Countryman電動車型

E：預售178萬起（新增車型）

SE ALL4電動車：199萬起

▲全新第3代MINI Countryman純電運動休旅皆由德國萊比錫工廠（Plant Leipzig）打造。

新Countryman E採單馬達前驅，搭配66.5kWh電池，具有204匹馬力／25.5公斤米扭力，同時WLTP最大續航力可達462公里，可支援最高130kW直流快充，充電30分鐘即可完成10-80%電量，並可搭配MINI App讓車主輕鬆設定目標充電百分比、排程充電、即時充電狀態等。

新Countryman E同樣具有0.26Cd低風阻表現，車頭採8角型水箱護罩，其中新一代LED頭燈更提供3種燈光模式，加上全車超過10組攝影機、感測器與小型雷達，以及EuroNCAP 5星撞測表現，提供完整行車防護。

▲Countryman座艙採直徑24公分OLED圓形中控螢幕、MINI Operating System 9影音系統。



座艙內，Countryman E具有直徑24公分OLED圓形中控螢幕，並首次在儀表台、車門內板採再生聚酯纖維織布，搭配Vescin皮革／織布方向盤、MINI Operating System 9影音系統等。新MINI Countryman E即日開放預購，預售價178萬起，汎德也針對Countryman電動休旅提供優惠，入主即可選擇家用充電樁或充電金3萬元方案，充電合作夥伴包括EVOASIS源點科技、TAIL特爾電力、U-Power等。

MINI總代理汎德自去年第3季導入Countryman SE ALL4電動休旅，並在去年共繳出400輛佳績，今年再增添Countryman E入門車型，也讓Countryman車系共提供3款汽油、2款電動車型選擇，豐富Countryman陣容。

▲Countryman目前共有3款汽油、2款電動車型選擇，售價自177萬-246萬不等。