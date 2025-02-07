ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

預售178萬起！MINI「最便宜電動Countryman」開賣　最大續航462km

▲MINI Countryman E預售。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI總代理汎德今（7）日展開Countryman E預售，預售價178萬起。（圖／翻攝自MINI，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

MINI總代理汎德今（7）日展開MINI Countryman E純電休旅預購，預售價為178萬，這也是繼去年第3季導入Countryman SE ALL4（199萬起）後再添入門車型，使 Countryman電動休旅入手門檻下修自178萬起。

MINI Countryman汽油車型
C：177萬起
S ALL4：199萬起
JCW ALL4：246萬起

Countryman電動車型
E：預售178萬起（新增車型）
SE ALL4電動車：199萬起

▲MINI Countryman E預售。（圖／翻攝自MINI）

▲全新第3代MINI Countryman純電運動休旅皆由德國萊比錫工廠（Plant Leipzig）打造。

新Countryman E採單馬達前驅，搭配66.5kWh電池，具有204匹馬力／25.5公斤米扭力，同時WLTP最大續航力可達462公里，可支援最高130kW直流快充，充電30分鐘即可完成10-80%電量，並可搭配MINI App讓車主輕鬆設定目標充電百分比、排程充電、即時充電狀態等。

新Countryman E同樣具有0.26Cd低風阻表現，車頭採8角型水箱護罩，其中新一代LED頭燈更提供3種燈光模式，加上全車超過10組攝影機、感測器與小型雷達，以及EuroNCAP 5星撞測表現，提供完整行車防護。

▲MINI Countryman E預售。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI Countryman E預售。（圖／翻攝自MINI）

▲Countryman座艙採直徑24公分OLED圓形中控螢幕、MINI Operating System 9影音系統。

座艙內，Countryman E具有直徑24公分OLED圓形中控螢幕，並首次在儀表台、車門內板採再生聚酯纖維織布，搭配Vescin皮革／織布方向盤、MINI Operating System 9影音系統等。新MINI Countryman E即日開放預購，預售價178萬起，汎德也針對Countryman電動休旅提供優惠，入主即可選擇家用充電樁或充電金3萬元方案，充電合作夥伴包括EVOASIS源點科技、TAIL特爾電力、U-Power等。

MINI總代理汎德自去年第3季導入Countryman SE ALL4電動休旅，並在去年共繳出400輛佳績，今年再增添Countryman E入門車型，也讓Countryman車系共提供3款汽油、2款電動車型選擇，豐富Countryman陣容。

▲MINI Countryman E預售。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI Countryman E預售。（圖／翻攝自MINI）

▲Countryman目前共有3款汽油、2款電動車型選擇，售價自177萬-246萬不等。

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動休旅MINI迷你CountrymanE入門預售新車汎德德系單馬達

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

高雄婦年初五失蹤竟遭殺害分屍　疑魚群啃噬...僅尋獲腳掌、內臟

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

速霸陸美規「油電森林人」亮相！綜效194匹、平均油耗1公升近15km

速霸陸美規「油電森林人」亮相！綜效194匹、平均油耗1公升近15km

最新文章

速霸陸美規「油電森林人」亮相2025-02-07

MINI Countryman E預售178萬起2025-02-07

中華J Space訂單破6500張2025-02-07

BMW「電動M3」首支預告片2025-02-07

Nissan終止與Honda合併案2025-02-07

賓士傳奇銀箭賽車身價破5115萬歐元2025-02-07

BMW新2系列Coupe、M2將登台2025-02-06

Lexus「旗艦7人座休旅」美國開賣2025-02-06

台灣KIA EV6電動車限時優惠23萬2025-02-06

台灣「大改款速霸陸Forester」換TOYOTA油電2025-02-06

熱門文章

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產2025-02-06

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見2025-02-04

Peugeot「跨界、休旅」換全新油電2025-02-05

賓士傳奇銀箭賽車身價破5115萬歐元2025-02-07

台灣KIA EV6電動車限時優惠23萬2025-02-06

「TOYOTA全新油電Vios」現身2025-02-05

BMW新2系列Coupe、M2將登台2025-02-06

Nissan終止與Honda合併案2025-02-07

台灣「大改款速霸陸Forester」換TOYOTA油電2025-02-06

相關新聞

甩行人地獄「祭三支箭」　汽車隔熱紙首訂透光率指引、停止線退縮

甩行人地獄「祭三支箭」　汽車隔熱紙首訂透光率指引、停止線退縮

訂單破6500張！中華「J Space」加快生產、最受歡迎3車色曝光

訂單破6500張！中華「J Space」加快生產、最受歡迎3車色曝光

BMW「電動M3」首支預告片！模擬聲浪超好聽、4馬達最快今年亮相

BMW「電動M3」首支預告片！模擬聲浪超好聽、4馬達最快今年亮相

Nissan終止與Honda合併案　傳有望與鴻海合作、「關鍵人」是他

Nissan終止與Honda合併案　傳有望與鴻海合作、「關鍵人」是他

鴻海爭取與日產合作　電動車策略長關潤春節期間穿梭遊說

鴻海爭取與日產合作　電動車策略長關潤春節期間穿梭遊說

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產！超過3米軸距擁有超大後座空間

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產！超過3米軸距擁有超大後座空間

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

117.9萬！Peugeot「跨界、休旅」換全新油電　愛快羅密歐多品牌今年見

117.9萬！Peugeot「跨界、休旅」換全新油電　愛快羅密歐多品牌今年見

賓士50年代傳奇銀箭「身價破5115萬歐元」！刷歷史新高成最值錢賽車

賓士50年代傳奇銀箭「身價破5115萬歐元」！刷歷史新高成最值錢賽車

台灣KIA「EV6、EV6 GT」限時優惠23萬　送5年無限快充、免費保養

台灣KIA「EV6、EV6 GT」限時優惠23萬　送5年無限快充、免費保養

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

BMW「新2系列Coupe、M2」2／13登台　內裝升級、手排M2限量導入

BMW「新2系列Coupe、M2」2／13登台　內裝升級、手排M2限量導入

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366