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Nissan終止與Honda合併案　傳有望與鴻海合作、「關鍵人」是他

▲Honda、Nissan、Mitsubishi。（圖／翻攝自Honda）

▲Nissan終止與Honda合併案協商，將尋求其他合作夥伴，其中浮上檯面的就是鴻海。（圖／翻攝自Honda）

記者林鼎智／綜合報導

在Nissan（日產）不願當子公司、宣布退出與Honda（本田）的合併協商後，現在也傳出Nissan正在尋少新的合作夥伴，其中浮出檯面、且十分有機會的就是鴻海。

據瞭解，Nissan執行長內田誠在東京會議上向Honda執行長三部敏宏表示，Nissan董事會做出與Honda終止合併的決議，雖然雙方合併無望，但未來也會進行小規模合作，例如電動車軟體、電池開發等項目，不過細節還不清楚。

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲▼鴻海科技集團電動車業務首席策略長關潤。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海在合併案前就對Nissan十分有興趣，在本身就有電動車業務、且電動車首席策略長關潤（下圖）也是前Nissan副營運長，雙方很可能有合作機會。（圖／資料照、記者湯興漢攝）

雖然這項將近600億美元的合併案終止，但Nissan也正在尋找其他合作夥伴，據《路透》報導，Nissan也願意與非傳統車廠合作，像是手機廠、科技公司等，意欲在電動車領域上帶來創新，而浮出檯面、且十分有機會的就是鴻海。

事實上，鴻海當時就對Nissan十分感興趣，早在去年12月就表達收購Nissan的意願，雖然當時遭到Nissan拒絕，但考量到鴻海本身也涉足電動車（鴻華先進）、同時還由前Nissan副營運長關潤（Jun Seki）領導電動車業務，在Nissan現階段需要大量資金挹注下，雙方很可能有新的合作機會。

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關鍵字：汽車電動車合併NissanHonda日產本田鴻海鴻華Foxtron日系

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