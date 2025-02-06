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BMW「新2系列Coupe、M2」2／13登台　內裝升級、手排M2限量導入

▲BMW M2 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW總代理汎德預告在2／13舉行新2系列Coupe、BMW M2媒體預賞會。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在去年海外發表中期改款後，BMW總代理汎德也正式發出媒體邀約，將在2／13舉辦BMW 2系列Coupe與BMW M2媒體預賞，並預告雙車型將升級新BMW OS 8.5影音系統、曲面螢幕及360度環景影像輔助等配備；M2則除了有8速自排版本外，也會限量引進6速手排車型。

▲BMW M2 。（圖／翻攝自BMW）

▲新2系列、M2內裝將升級BMW OS 8.5系統、12.3吋數位儀表、14.9中控螢幕，圖片為M2。

首先在2系列Coupe雙門車型方面，小改款變化不多，僅在水箱護罩處進行鍍鉻飾面點綴、側裙也改與車身同色，並新增2款車色（Vegas Red紅、Zandvoort Blue藍），在M Sport與黑化空力套件下，也具有燻黑燈組、後擾流板等。

M2方面，則同樣具有侵略外型，包括雙腎形M橫柵式水箱護罩、下氣壩等，並且具有雙邊4出黑化尾管、前19吋／後20吋M雙幅式銀色輪圈。新2系列、M2座艙方面，皆換上12.3吋數位儀表、14.9中控螢幕與BMW OS 8.5系統，其中220i M Sport或M240i xDrive皆導入多項配備，包含頂級水晶中控套件；而M2則有Vernasca包覆的M Sport座椅等，另外也可選配M碳纖維桶椅。

▲BMW M2 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M2 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M2 。（圖／翻攝自BMW）

▲汎德也預告將會限量導入M2手排車型。

動力編成上，2系列Coupe的220i M Sport將採2.0升4缸渦輪引擎，具有184匹馬力；M240i Coupe則搭載3.0升6缸汽油渦輪引擎，具有374匹最大馬力，皆搭配8速手自排變速箱。

至於M2方面，則採S58 3.0升6缸雙渦輪引擎，最大馬力提升20匹來到480匹，靜止加速破百僅3.9秒，詳細售價則還要等汎德公布。

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