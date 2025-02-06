福斯「最便宜電動車」有譜！首張預告釋出、折新台幣僅68.3萬

▲福斯釋出新入門電動車預告，新車很可能就叫做ID.1，是以2021年的ID.Life概念車為設計發想。（圖／翻攝自Volkswagen）



記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）釋出新消息，將在歐洲推出一款新入門電動車，很可能就取名為ID.1，並且售價自20,000歐元起，折合僅新台幣68.3萬左右，預計2027年就會上市。

福斯釋出首張入門電動車預告，新ID.1將取代歐洲已停產的VW Up！，以電動動力承接當地小型掀背車市場，同時定位上也比ID.2all量產版更入門，後者有望以ID.2為正式車名，並且提前一步在2026年上市，售價會比ID.1貴，但仍壓在25,000歐元以內（折新台幣85.3萬）。

▲福斯新ID.1是以ID.Life概念車為設計，該車將承接歐洲已停產的VW UP！市場，在定位上比ID.2更親民入門。



從原廠釋出的預告來看，新ID.1具有與2021年的ID.Life概念車相同設計，包括3D立體LED頭燈、可發光燈條，另外也有大尺寸輪圈、鮮明輪拱設計。新ID.1將搭載MEB短軸電動車平台（ID.2同樣），在入門定位下將以單馬達前驅、小型電池組為主，同時集團內其他品牌如Skoda、Seat也會有同架構的產品，與ID.1、ID.2共用零件。

另外，雖然福斯已決定將Golf產線移往墨西哥，但福斯也確定德國狼堡工廠將成為福斯電動車的核心，負責下一代Golf、T-Roc電動車的生產，都將搭載SSP電動車平台，並預計在2027年於歐洲推出9款新車。