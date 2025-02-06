ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯「最便宜電動車」有譜！首張預告釋出、折新台幣僅68.3萬

▲福斯ID.1預告、ID.Life概念車。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯釋出新入門電動車預告，新車很可能就叫做ID.1，是以2021年的ID.Life概念車為設計發想。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）釋出新消息，將在歐洲推出一款新入門電動車，很可能就取名為ID.1，並且售價自20,000歐元起，折合僅新台幣68.3萬左右，預計2027年就會上市。

福斯釋出首張入門電動車預告，新ID.1將取代歐洲已停產的VW Up！，以電動動力承接當地小型掀背車市場，同時定位上也比ID.2all量產版更入門，後者有望以ID.2為正式車名，並且提前一步在2026年上市，售價會比ID.1貴，但仍壓在25,000歐元以內（折新台幣85.3萬）。

▲福斯ID.1預告、ID.Life概念車。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯新ID.1是以ID.Life概念車為設計，該車將承接歐洲已停產的VW UP！市場，在定位上比ID.2更親民入門。

從原廠釋出的預告來看，新ID.1具有與2021年的ID.Life概念車相同設計，包括3D立體LED頭燈、可發光燈條，另外也有大尺寸輪圈、鮮明輪拱設計。新ID.1將搭載MEB短軸電動車平台（ID.2同樣），在入門定位下將以單馬達前驅、小型電池組為主，同時集團內其他品牌如Skoda、Seat也會有同架構的產品，與ID.1、ID.2共用零件。

另外，雖然福斯已決定將Golf產線移往墨西哥，但福斯也確定德國狼堡工廠將成為福斯電動車的核心，負責下一代Golf、T-Roc電動車的生產，都將搭載SSP電動車平台，並預計在2027年於歐洲推出9款新車。

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車福斯VWVolkswagenID.1ID.2歐洲入門最便宜狼堡GolfT-Roc

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

福斯「最便宜電動車」有譜！首張預告釋出、折新台幣僅68.3萬

福斯「最便宜電動車」有譜！首張預告釋出、折新台幣僅68.3萬

最新文章

福斯「最便宜電動車」釋首張預告2025-02-06

新Audi A3、全新Q6 e-tron休旅台灣預告2025-02-06

TOYOTA插電動力Alphard台灣開賣2025-02-06

三菱日本將推「全新油電休旅」2025-02-06

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產2025-02-06

「新一代BMW X3長軸版」大陸2月上市2025-02-06

TOYOTA、LEXUS打造全新電動車2025-02-06

Nissan電動休旅高性能版歐洲開賣2025-02-06

賓士性能轎跑美國發表、叫戰M52025-02-05

福斯美規ID.4新年式登場2025-02-05

熱門文章

「TOYOTA全新油電Vios」現身2025-02-05

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產2025-02-06

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見2025-02-05

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見2025-02-04

TOYOTA插電動力Alphard台灣開賣2025-02-06

「新一代BMW X3長軸版」大陸2月上市2025-02-06

Peugeot「跨界、休旅」換全新油電2025-02-05

Nissan電動休旅高性能版歐洲開賣2025-02-06

三菱日本將推「全新油電休旅」2025-02-06

相關新聞

用路人注意！東港警11日起取締行人+汽機車違規行為

用路人注意！東港警11日起取締行人+汽機車違規行為

TOYOTA阿法「不吃油跑80KM新動力」台灣開賣　330萬只比油電貴14萬

TOYOTA阿法「不吃油跑80KM新動力」台灣開賣　330萬只比油電貴14萬

Nissan電動休旅「高性能版歐洲開賣」！Ariya Nismo劍指歐洲勁敵

Nissan電動休旅「高性能版歐洲開賣」！Ariya Nismo劍指歐洲勁敵

賓士AMG GT63 S E Performance登陸北美！831匹V8油電動力叫戰M5

賓士AMG GT63 S E Performance登陸北美！831匹V8油電動力叫戰M5

福斯美規ID.4新年式登場！取消入門款再漲價、折新台幣148萬起

福斯美規ID.4新年式登場！取消入門款再漲價、折新台幣148萬起

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產！超過3米軸距擁有超大後座空間

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產！超過3米軸距擁有超大後座空間

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見！1.5升動力省油省稅金

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見！1.5升動力省油省稅金

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

TOYOTA阿法「不吃油跑80KM新動力」台灣開賣　330萬只比油電貴14萬

TOYOTA阿法「不吃油跑80KM新動力」台灣開賣　330萬只比油電貴14萬

「新一代BMW X3長軸版」大陸2月上市！空間更大不輸X5　配備更舒適

「新一代BMW X3長軸版」大陸2月上市！空間更大不輸X5　配備更舒適

117.9萬！Peugeot「跨界、休旅」換全新油電　愛快羅密歐多品牌今年見

117.9萬！Peugeot「跨界、休旅」換全新油電　愛快羅密歐多品牌今年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366