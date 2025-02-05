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福斯美規ID.4新年式登場！取消入門款再漲價、折新台幣148萬起

▲ID.4。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯美規ID.4電動跑旅新年式上市，此次暫時取消入門62kWh車型，僅以Pro 82kWh車型為主。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美福斯（Volkswagen）發表2025年式ID.4，此次美規ID.4暫時取消入門62kWh的Standard車型，從ID.4 Pro RWD車型開始，同時售價也調漲5,000美元來到45,095美元（折合新台幣約148萬），全驅車型則是48,995 美元（折合新台幣約160.8萬）。

福斯ID.4在美國銷量下滑，2023年共賣出近38,000輛，去年則暴跌至17,000輛，主因是車門把手漏水導致暫停生產、銷售一段時間，直到今年1月才重新上市，原廠也趁此推出新年式，並表示入門Standard車型稍晚才會到來，目前也未透露是否會調漲。

▲ID.4。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯ID.4去年約售出17,000輛，主因是車門把手漏水導致暫停生產、銷售一段時間，直到今年1月才重新上市。

目前美規新年式ID.4共有Pro RWD、Pro AWD、Pro S、AWD Pro S、Pro S Plus等車型，其中Pro皆搭載82kWh電池，後驅車型具有468公里續航力、4WD車型則是423公里。至於頂規Pro S Plus車型更配備21吋輪圈、黑色車頂、電動收折後視鏡、後座加熱座椅、Harmon Kardon音響（14支揚聲器）、3區恆溫空調等，售價為57,295 美元（折合新台幣約188萬）。

▲ID.4。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲美規ID.4 Pro後驅車型具有468公里續航力、4WD車型則是423公里。

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