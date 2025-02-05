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狠甩17.5公里！保時捷Taycan創 「冰上最長甩尾」金氏世界紀錄

▲影片來源：Porsche

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）近日於拉普蘭創下「電動車冰上最長連續甩尾」的金氏世界紀錄，由駕駛Taycan GTS的教練Jens Richter連續甩尾132圈，在46分鐘內穩定駛過17.503公里，使保時捷Taycan電動車再添第4項金氏世界紀錄。

▲保時捷Taycan創冰上甩尾紀錄。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷Taycan GTS創下「電動車冰上最長連續甩尾」的金氏世界紀錄，在冰上連續甩尾17.503公里。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

這項紀錄是在1月14日進行，第一次在長時間甩尾負荷下，使冰面賽道劣化速度超過預期，在首次嘗試11公里後選擇終止挑戰；第2次挑戰時，保時捷團隊改用較短的冰釘輪胎，在精準的油門與轉向控制下，連續甩尾17.503公里（132圈），成功刷新「電動車冰上最長連續甩尾」金氏世界紀錄。

▲保時捷Taycan創冰上甩尾紀錄。（圖／翻攝自Porsche）

▲這也是保時捷Taycan第4項金氏世界紀錄。

此次挑戰位於芬蘭列維的保時捷極地體驗中心，該冰面賽道距離北極圈以北約150公里，為了挑戰這項紀錄，保時捷也打造一條直徑59公尺的甩尾圓環，在Taycan GTS前後輪接配備市售米其林輪胎、搭載1mm冰釘下完成創舉。

加上這項紀錄，保時捷Taycan電動跑車共持有4項金氏世界紀錄，包括：2021年在美國紐奧良展覽廳以165.1km／h創下「封閉建築內車輛最快速度」、2020年在保時捷霍根海姆賽道創下電動車最長甩尾紀錄（42.171公里）、以及2023年Taycan Cross Turismo沿著新藏線創下海拔5,573公尺的「電動車最大海拔高度變化」紀錄。

▲保時捷Taycan創冰上甩尾紀錄。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷Taycan創冰上甩尾紀錄。（圖／翻攝自Porsche）

▲Jens Richter駕駛著Taycan GTS，在使用市售米其林輪胎與1mm冰釘下完成創舉。

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