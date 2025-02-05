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Honda「暢銷7人座MPV」搖身變露營車！可客製化、還有掀頂設計

▲Honda Freed變成露營車。（圖／翻攝自White House Camper）

▲日本露營車改裝品牌以Honda Freed為基礎，推出一系列客製化改裝露營車配件。（圖／翻攝自White House Camper）

記者林鼎智／綜合報導

Honda「暢銷7人座MPV」 Freed擁有實用空間，最近日本露營車改裝品牌White House Camper也以Freed Crosstar車型為基礎，推出Style_iD計劃，在2025日本露營車展推出Freed Crosstar Style_iD ，提供車主可依自身年齡、性別、LifeStyle來客製化自己的露營車。

White House Camper表示，這款Freed Crosstar Style_iD有超過20種可選配配件，包括掀頂式車頂、車頂行李架、保桿等，另外也有客製化塗裝、輪框貼紙、露營家具、遮陽簾、餐桌等，另外也有可平躺的休息空間、廚具、冰箱等，讓這款MPV搖身變成露營車。

White House Camper後續也會推出專屬網站，可透過線上配置提供客製化服務，將提供更多客製化露營車內容。

▲Honda Freed變成露營車。（圖／翻攝自White House Camper）

▲Honda Freed變成露營車。（圖／翻攝自White House Camper）

▲改裝內容包括掀頂式車頂、露營家具、廚房等，後續也會推出專屬網站提供客製化項目。

Honda第3代Freed在去年推出，是日本暢銷7人座MPV，更下去年日本年度風雲車大講，動力上提供1.5升汽油自然進氣、1.5升e:HEV油電動力，並有前驅、4驅選擇，目前Freed e：HEV Crosstar售價自3,327,500-3,445,000日元不等，折合新台幣約71.4-74萬左右。

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關鍵字：汽車7人座MPVHondaFreedWhite House Camper露營油電日系

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