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賓士AMG GT63 S E Performance登陸北美！831匹V8油電動力叫戰M5

▲2025年式AMG GT63 S E Performance。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲在歐洲上市近1年半後，賓士也正是在美國發表AMG GT63 S E Performance，不過售價尚未公布。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者林鼎智／綜合報導

在歐洲改款近1年半後，賓士（Mercedes-Benz）也正式在美國發表2025年式AMG GT63 S E Performance性能轎跑，該車競爭對手為BMW M5，具有強悍的V8 PHEV渦輪油電動力，最大馬力達831匹，售價則尚未公布。

美規新AMG GT63 S E Performance外觀變化不大，換上重新設計的水箱護罩，並在下半部採亮黑色烤漆，同時也捨棄改款前的大開口進氣壩，與第2代AMG GT Coupe看齊。

▲2025年式AMG GT63 S E Performance。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲2025年式AMG GT63 S E Performance。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲新AMG GT63 S E Performance換上重新設計的水箱護罩，並在下半部採亮黑色烤漆，整體視覺縮小一些。

動力則維持不變，採AMG 4.0升V8雙渦輪引擎、電動馬達、4.8kWh電池組、可變全輪驅動系統及9速自排變速箱所構成的高性能油電動力，具有綜效馬力831匹、最大扭力142.7公斤米表現，可在2.8秒完成靜止加速破百，電子極速317km／h。

▲2025年式AMG GT63 S E Performance。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲2025年式AMG GT63 S E Performance。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲座艙也標配AMG Performance方向盤、更新AMG駕駛介面，同時也提供碳纖維陶瓷煞車套件。

雖然插電式油電車款在美國銷售趨勢放緩，但新AMG GT63 S E Performance也具有4段煞車動能回收系統，並且與電動車同樣具有One-pedal單踏板駕駛模式，動能回收功率最大可達100kW。至於座艙方面，則針對MBUX系統中更新AMG專屬介面，並標配AMG Performance方向盤。

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