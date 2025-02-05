降價3-9萬！福特「國產Focus全車系」新年式登場、頂規配備再升級

▲福特六和發表25年式Focus國產車系，全面降價3-9萬元，同時頂規車型還增添FAPA 主動式停車輔助系統 2.0。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福特六和今（5）日發表新年式Ford Focus，全車系舊換新75.9萬起，其中ST-Line Vignale、Active Vignale升級同級唯一FAPA 主動式停車輔助系統 2.0（市值3萬元），並取消Wagon ST-Line X車型，同時入門掀背車型降價3萬、入門Active Wagon X降價9萬元，全車系售價也壓在百萬元以內。

新年式Focus國產全車系皆降價，其中入門掀背X車型降價3萬、頂規ST-Line Vignale、Active Vignale降價5萬、再升級FAPA 主動式停車輔助系統 2.0；旅行車Wagon方面，入門X降價5萬、頂規降價6萬且升級FAPA 主動式停車輔助系統 2.0；而Active Wagon X降幅最高，來到9萬元，頂規Active Wagon Vignale則降6萬再升級FAPA 主動式停車輔助系統 2.0系統。

▲新年式Focus中，以Active Wagon X降價9萬元幅度最高，全車系售價也都壓在百萬以內。



新年式New Ford Focus保有旗下子品牌「Vignale」的核心主軸，融合輕奢華概念點綴全車氛圍，同時於全新年式New Ford Focus Vignale高階車型（ST-Line Vignale／Active Vignale），全面新增同級唯一FAPA 主動式停車輔助系統 2.0，不僅讓駕駛能輕鬆應對倒車入庫、路邊停車等使用情境，展現來去自如的輕鬆用車氛圍，另New Ford Focus亦領先同級搭載Ford Matrix LED矩陣式智能動態照明系統，左右燈組共120組LED晶片組提供8大智能照明功能，並結合源自歐洲的精湛工藝結合Ford車系出色的駕馭樂趣，饗宴喜愛Ford的消費者。

福特六和表示，新年式Focus將在本週末進駐全台展示中心，即日起至2月27日前入主還可享3萬元配件金、並有機會抽中德國紐柏林賽道體驗行程（價值9.3萬元）。

▲即日起至2月27日前入主Focus國產車系還可享3萬元配件金、並有機會抽中德國紐柏林賽道體驗行程（價值9.3萬元）。