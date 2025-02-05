ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

降價3-9萬！福特「國產Focus全車系」新年式登場、頂規配備再升級

▲25年式Focus降價。（圖／翻攝自Ford）

▲福特六和發表25年式Focus國產車系，全面降價3-9萬元，同時頂規車型還增添FAPA 主動式停車輔助系統 2.0。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特六和今（5）日發表新年式Ford Focus，全車系舊換新75.9萬起，其中ST-Line Vignale、Active Vignale升級同級唯一FAPA 主動式停車輔助系統 2.0（市值3萬元），並取消Wagon ST-Line X車型，同時入門掀背車型降價3萬、入門Active Wagon X降價9萬元，全車系售價也壓在百萬元以內。

新年式Focus國產全車系皆降價，其中入門掀背X車型降價3萬、頂規ST-Line Vignale、Active Vignale降價5萬、再升級FAPA 主動式停車輔助系統 2.0；旅行車Wagon方面，入門X降價5萬、頂規降價6萬且升級FAPA 主動式停車輔助系統 2.0；而Active Wagon X降幅最高，來到9萬元，頂規Active Wagon Vignale則降6萬再升級FAPA 主動式停車輔助系統 2.0系統。

▲25年式Focus降價。（圖／翻攝自Ford）

▲新年式Focus中，以Active Wagon X降價9萬元幅度最高，全車系售價也都壓在百萬以內。

新年式New Ford Focus保有旗下子品牌「Vignale」的核心主軸，融合輕奢華概念點綴全車氛圍，同時於全新年式New Ford Focus Vignale高階車型（ST-Line Vignale／Active Vignale），全面新增同級唯一FAPA 主動式停車輔助系統 2.0，不僅讓駕駛能輕鬆應對倒車入庫、路邊停車等使用情境，展現來去自如的輕鬆用車氛圍，另New Ford Focus亦領先同級搭載Ford Matrix LED矩陣式智能動態照明系統，左右燈組共120組LED晶片組提供8大智能照明功能，並結合源自歐洲的精湛工藝結合Ford車系出色的駕馭樂趣，饗宴喜愛Ford的消費者。

福特六和表示，新年式Focus將在本週末進駐全台展示中心，即日起至2月27日前入主還可享3萬元配件金、並有機會抽中德國紐柏林賽道體驗行程（價值9.3萬元）。

▲25年式Focus降價。（圖／翻攝自Ford）

▲25年式Focus降價。（圖／翻攝自Ford）

▲即日起至2月27日前入主Focus國產車系還可享3萬元配件金、並有機會抽中德國紐柏林賽道體驗行程（價值9.3萬元）。

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車旅行車Ford福特FocusWagonActiveVignaleFAPA 主動式停車輔助系統 2.0配備國產

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

隧道內前車飄移險撞牆　後車剛猜打瞌睡下秒快嚇死

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

降價3-9萬！福特「國產Focus全車系」新年式登場、頂規配備再升級

降價3-9萬！福特「國產Focus全車系」新年式登場、頂規配備再升級

最新文章

福特國產Focus全車系新年式登場2025-02-05

小米「全新電動休旅YU7」今年上市2025-02-05

「新一代TOYOTA Yairs」今年見2025-02-05

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋2025-02-05

「TOYOTA全新油電Vios」現身2025-02-05

Audi宣布車系命名方式又要改了2025-02-05

1月台灣機車銷量銳減電動機車跌7成2025-02-04

中華eMOVING全車系最低45折起2025-02-04

Aston Martin首款電動車再度延後2025-02-04

KG Mobility首款電動皮卡曝光2025-02-04

熱門文章

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋2025-02-05

「TOYOTA全新油電Vios」現身2025-02-05

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見2025-02-04

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

1月台灣機車銷量銳減電動機車跌7成2025-02-04

Audi宣布車系命名方式又要改了2025-02-05

「新一代TOYOTA Yairs」今年見2025-02-05

1月新車銷量TOYOTA神車又破4000台2025-02-03

中華eMOVING全車系最低45折起2025-02-04

誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理2025-02-04

相關新聞

獨／屏東女連2年中汽車輸了　台中母女更神！連2年抽到1克拉鑽戒

獨／屏東女連2年中汽車輸了　台中母女更神！連2年抽到1克拉鑽戒

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

全車系最低45折起！中華eMOVING「勁炫125」入手價34300元起

全車系最低45折起！中華eMOVING「勁炫125」入手價34300元起

Aston Martin「首款電動車」再度延後　規劃油電車型擴大陣容

Aston Martin「首款電動車」再度延後　規劃油電車型擴大陣容

KG Mobility首款電動皮卡曝光！電動、燃油雙動力　今年春季登場

KG Mobility首款電動皮卡曝光！電動、燃油雙動力　今年春季登場

讀者迴響

熱門文章

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋！恐衝擊SU7電動車

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋！恐衝擊SU7電動車

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

1月台灣機車銷量銳減「電動機車跌7成↑」！三陽市占率衝上46.9％

1月台灣機車銷量銳減「電動機車跌7成↑」！三陽市占率衝上46.9％

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

「新一代TOYOTA Yairs」今年見！全新平台空間放大　搭上省油1.5升油電

「新一代TOYOTA Yairs」今年見！全新平台空間放大　搭上省油1.5升油電

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366