Aston Martin「首款電動車」再度延後　規劃油電車型擴大陣容

▲Aston Martin品牌首款電動車再度延後上市，目前尚未確定要以新車型還是現有車型為主。（圖／翻攝自Aston Martin，圖片皆為Valhalla，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Aston Martin（阿斯頓馬丁）品牌首款電動車原訂在今年推出，不過最近則傳出將再度延期，從2025年二度延後至2027年，並且目前尚未確定該電動車要以現有車型、還是全新車款推出。

據了解，Aston Martin首款電動車將採用Lucid的電動動力系統及技術，並且原本打算以現有車型為主，不過品牌老闆Adrian Hallmark則認為首款電動車應以新車型登場，提到在10年內會推出首款電動產品，只不過並未明確給出時間。

▲雖然旗下仍以燃油動力為主，但Aston Martin也明確規劃幾款油電車款擴大陣容。



相較於電動車再度推遲，Aston Martin則表示目前正在規劃幾款新油電動力車型，在電動車來臨前豐富產品陣容，並透過電動化逐步減少碳排量，尤其目前Aston Martin旗下共有DB12、Vantage、Vanquish、DBX707等燃油車款，將藉由增加油電產品、逐步邁向純電動品牌。

Aston Martin在決定要推出電動車後，也打算透過Lucid實現此目標，2023年就與Lucid簽訂價值4.5億美元的合約，未來將可使用Lucid最新的電動馬達、電池組。