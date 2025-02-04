KG Mobility首款電動皮卡曝光！電動、燃油雙動力　今年春季登場

▲南韓汽車品牌KG Mobility即將推出首款電動皮卡Musso EV，該車已在南韓亮相，並且將提供燃油動力車型。（圖／翻攝自Carscoops，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

前身為雙龍（SsangYong）、現為KG Mobility的南韓汽車品牌，近日宣布將推出Musso皮卡，並預計在今年第1季於南韓推出首款電動皮卡，Musso共有燃油動力及電動動力，屆時會先以電動版Musso EV亮相，該車與2023年的O300 Concept概念車十分相似。

新Musso EV原型車近日已在南韓亮相，外觀具有銳利的LED燈，引擎蓋、輪拱等處則與Torres EVX休旅相似，不過保桿也重新設計，並且採雙艙設計、具有車頂行李架、低風阻切削輪圈，原廠也提到新車可提供多種客製化風格。

▲Musso EV與Torres EVX、Actyon共用部分零件，電動版將採雙馬達全驅，不過詳細數據尚未公布。



Musso EV與Torres EVX、Actyon雖然共用部分零件，但具有更長的軸距及後懸吊，電動系統則尚未確定，但預料將是雙馬達全驅配置，以符合電動皮卡的越野性能。

至於燃油車型方面，KG Mobility也釋出設計草圖，第1眼頗有福特F-150的韻味，並且草圖中也顯示露營車樣式，考量到現行款Rexton Sports將在今年停產，因此很可能會比電動版本較晚登場，直到2026年才會上市。

▲原廠也釋出燃油版Musso的設計草圖，並採露營車樣式。（圖／翻攝自KG Mobility）